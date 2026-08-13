Cerul a fost, aseară, o principala atracție și în unele zone din România, mai ales în vest, unde o treime din discul solar a fost acoperit în timpul eclipsei. Evenimentul astronomic s-a văzut cel mai bine din județul Arad, însă a fost urmărit cu sufletul la gură și din Cluj și Satu Mare.

Peste 1000 de oameni au urcat la cetatea medievală Șiria din Arad pentru a urmări eclipsa în condiții cât mai bune.

„A fost foarte fain am privit o aici prin telescop alaturi de Astro clubul din Arad si ma bucur tare mul sa fiu aici este minunat sa am aceasta experienta ce ati simtit in momentul acela bucurie solara o liniste sa vad soarele asa mai deaproape."



„M-am uitat si prin telescop m-am uita si prin telefon a fost emotionant am mai prins eclipsa din 2000 si nu ma avut cu ce sa o inregistrez acum a fost mai emotionant decat atunci le-am trait in paralel cumva."

„A fost spectaculos noi suntem pasionati amatori ne mai uitam la stele avem tot felul de aplicatii am asteptat momentul nu o mai tin minte pe aia din 99 aveam 5 ani suntem foarte bucurosi ca am putut sa vedem asemenea spectacol."



„Special am venit este spectaculos un asemenea moment este chiar rar"



„Foarte frumos am prins si pe cel din 99 ma bucur ca am mai avut sansa inca odata"



Și cei mai mici au fost coplesiti de importanta evenimentului astronomic.



„Am venit cu stetoscopul sa ma uit la soare ca vreau sa ma uit la soare cum apune si cum este eclipsa de soare si tati si mami nu ma lasa sa ma uit la soare dar tot insist sa ma uit la soare ca vreau neaparat sa vad eclipsa si imi place sa vad eclipsa."



„Am venit din Timisoara am 8 ani si asta este prima eclipsa care o vad din viata mea."



„Mai eu am simtit o senzatie de uimire este prima data cand am vazut o eclipsa la apus."



Fenomenul a putut fi urmarit in detaliu, gratuit, prin telescoape cu filtre speciale, puse la dispozitie de un astroclub din Arad.



Armand POPA, ORGANIZATOR ASTROVLUB GLAXIS: „A fost o seara foarte faina si reusita eclipsa a apus acum cateva minute lume foarte multa mult mai multi decat ne asteptam plin de oameni s-au uitat prin telescoape s-au uitat cu ochelari de sudura cu ochelari de soare cu chestii improvizate dar in siguranta pt ca soarele la orizont nu a fost destul de puternic ca si cand este mult mai sus un eveniment foarte reusit."



Pasionații de astronomie au rămas cu ochii spre cer și după eclipsă, pentru un alt spectacol: perseidele.



La Cluj, Soarele a fost acoperit în proporție de peste 20% in timpul eclipsei.



Alexandra CLEJ, REPORTER PROTV: „Și aici la Cluj s-au adunat zeci de oameni mulți au venit cu păturile și s-au așezat pe iarbă și au luat gustări și băuturi iar alții și-au luat chiar aparatele de fotografiat sau alte echipamente cu care să se asigure că vor surprinde cat mai bine eclipsa”



„Am probat prima dată setările așa pe soare cat a fost și apoi am am mai făcut modificări de setări s-a văzut chiar bine, acoperă chiar bine din soare am crezut că mai puțin”



„Ochelarii de sudură ei au alte standarde comparativ cu ochelarii pentru eclipse sunt relativ apropiate nu neapărat comparabile nu neapărat comparabile protejează adică cu ăștia poți să te uiți la soare fără să te doară ochii (r)i ati cumpărat special pentru asta?da da o să fie ceva ce nu vezi în fiecare zi."



„Sunt entuziasmata sa vad eclipsa cand luna se va duce peste soare."



În județul Satu Mare, mai mulți fotografi pasionați au urmărit eclipsa de pe un câmp din apropierea municipiului Carei.



Zsolt BIKVASLFI, FOTOGRAF: „Noi ne-am pregătit de două zile, am ieșit pe teren să vedem unde este locația cea mai bună și am ales această locație, fiecare cu echipamentul special pregătit pentru acest eveniment, eu cu telescopul acesta și colegii cu obiectiv special și cu filtre speciale pentru a poza eclipsa solară. E un moment special. Careiul, la această eclipsă, era favorizat de natură. La prima impresie, super fain și oricum, la calculator, o să vedem și mai puțină prelucrare după ce e făcut și sper că va fi super.”



„Am încercat să simplificăm, să zic așa, lucrurile și am lăsat ca acest spectacol, să zic, să-l fotografiem în mod simplu, subiectul fiind chiar Soarele. Un teleobiectiv și, foarte important, filtru solar, care ajută să nu deterioreze aparatul și, bineînțeles, să iasă pozele spectaculoase. Eu sunt mulțumit, am avut noroc, nu a fost înnorat și sperăm, după editare, să se bucure și alții, cei care nu au avut ocazia să fie prezenți."



Pe câmpul de lângă Carei au venit și familii care au vrut să se bucure împreună de evenimentul astronomic.



„Foarte frumos, o experiență pentru junior, cred că ceva memorabil pentru el. Ți-a plăcut, Luca? Da.”



„Da, a fost foarte frumos. Ție ți-a plăcut? Da, foarte frumos a fost, chiar a meritat, chiar a meritat să venim până aici. Cum a fost, mami, ți-a plăcut? Da.”