Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale ultimelor decenii va avea loc miercuri, când Luna va acoperi complet Soarele, oferind un spectacol rar vizibil în forma sa totală din mai multe regiuni ale Europei. În Republica Moldova, eclipsa va putea fi observată doar parțial, însă pasionații de astronomie vor avea ocazia să urmărească fenomenul și de la noi. În același timp, Islanda și Spania, aflate pe traseul eclipsei totale, au devenit principalele destinații pentru turiști, iar cererea uriașă a dus la epuizarea locurilor de cazare și la creșteri spectaculoase ale prețurilor hotelurilor.

În zonele aflate pe traseul eclipsei totale, cerul se va întuneca pentru câteva minute, iar milioane de oameni sunt așteptați să urmărească fenomenul astronomic. Islanda este considerată una dintre cele mai bune destinații pentru observarea eclipsei în condiții ideale, motiv pentru care hotelurile sunt deja complet rezervate, iar autoritățile estimează sosirea a aproape 20.000 de turiști suplimentari în aceste zile.

Cererea fără precedent pentru cazare a dus la creșteri spectaculoase ale tarifelor. În Reykjavík, capitala Islandei, prețul mediu al unei camere de hotel depășește 1.000 de dolari în noaptea eclipsei, cu peste 140% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit companiei de analiză Lighthouse.

Situația este similară și în Spania. În Mallorca, una dintre cele mai căutate destinații pentru observarea fenomenului, prețul unei camere de hotel a ajuns în medie la aproximativ 800 de dolari pe noapte în perioada eclipsei, aproape dublu față de tarifele obișnuite. Interesul ridicat al turiștilor vine în ciuda incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării, scrie antena3.ro

Fenomenul - vizibil parțial și în țara noastră

În Republica Moldova, eclipsa va fi vizibilă doar parțial și numai pentru scurt timp, înainte de apusul Soarelui. Potrivit hărților publicate de NASA și calculelor astronomice oficiale, fenomenul va începe în jurul orei 20:18, iar cele mai bune condiții de observare vor fi în nordul țării, unde Luna va acoperi aproximativ o cincime din discul solar. În restul teritoriului, eclipsa va fi foarte greu de urmărit, deoarece Soarele va coborî sub orizont la scurt timp după debutul fenomenului.

Specialiștii recomandă ca eclipsa să fie observată numai cu ochelari speciali certificați sau cu echipamente adecvate, deoarece privirea directă a Soarelui poate provoca leziuni grave și permanente ale ochilor.