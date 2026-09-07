Economia Rusiei, pusă la grea încercare în acest trimestru. Banca Centrală recunoaște că ritmul încetinește, din cauza atacurilor ucrainene, care au vizat rafinării și depozite. Rubla s-a depreciat, iar costurile au crescut. Inclusiv oameni apropiați lui Vladimir Putin sunt de părere că o economie mobilizată pentru război nu poate funcționa la nesfârșit.

Banca Centrală a Rusiei a admis că atacurile ucrainene vor încetini economia în acest trimestru, pe fondul pierderilor de producție și logistică. Rubla s-a depreciat cu 7,7% în ultimele săptămâni, iar Ministerul Finanțelor a crescut achizițiile de valută pentru a susține moneda.

Anatolii VOROBIOV, EXPERT: „Cu cât rubla este mai slabă, cu atât plătim mai mult pentru toate astea. Totul se scumpește pentru noi, inclusiv produsele importate în țară.”

Un mesaj îngrijorător a venit și de la Kremlin. Reprezentantul special al lui Vladimir Putin pentru dezvoltare internaţională, Boris Titov, avertizează că o economie pusă complet în slujba războiului poate funcționa doar pe termen scurt. Declarațiile au fost comentate de experți.

Stanislav MITRAKOVICI, EXPERT ÎN FINANȚE: „Știm că, în ultimele săptămâni, exporturile Rusiei s-au confruntat cu dificultăți, atât din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii portuare rusești, cât și din cauza dificultăților de a evita sancțiunile. Toate astea cresc costurile.”

Asta în condițiile în care oamenii de rând se arată tot mai frustrați de lipsa carburanților, după ce dronele ucrainene au țintit rafinăriile rusești.

„-Locuiesc în Cita, iar aici lumea stă la coadă (n.red.-la benzinărie) chiar și până la 3 zile. Și eu am stat la coadă două zile la rând.

-Bineînțeles că lucrurile stau foarte rău. -De ce?

-Pentru că trăiam o viață normală și apoi dintr-o dată lucrurile s-au schimbat.”

Președintele Vladimir Putin recunoaște atacurile asupra rafinăriilor rusești, dar sustine că doar 10% dintre acestea necesită reparații. Însă, după problemele din benzinării, se conturează și o criză a curselor aeriene.

„Ca să fiu sinceră, mi-e puțin frică să zbor. Cred că trenul este mai sigur.”

După mesajul prședintelui ucrainean Volodimir Zelenski prin care transmitea că zborurile către Rusia vor deveni nesigure, mai multe companii aeriene au anunțat modificări ale programului.