În timp ce președintele Vladimir Putin continuă să lanseze declarații amenințătoare, la Moscova tot mai mulți trag semnale de alarmă privind economia Rusiei.

Banca Centrală recunoaște că economia va încetini în acest trimestru, din cauza atacurilor ucrainene, care au vizat rafinării și depozite.

Inclusiv la Kremlin apar avertismente că o economie mobilizată pentru război nu poate funcționa la nesfârșit. În paralel, Ucraina amenință că va intensifica atacurile cu drone.

Rubla se depreciază, iar costurile cresc

Banca Centrală a Rusiei a admis ieri că atacurile ucrainene vor încetini economia în trimestrul al treilea, pe fondul pierderilor de producție și logistică. Rubla s-a depreciat cu 7,7% în ultimele săptămâni, iar Ministerul Finanțelor a crescut achizițiile de valută pentru a susține moneda.

Anatoli Vorobiov, muzician: „Cu cât rubla este mai slabă, cu atât plătim mai mult pentru toate astea. Totul se scumpește pentru noi, inclusiv produsele importate în țară.”

Un mesaj a venit și de la Kremlin. Reprezentantul special al lui Putin pentru dezvoltare internațională, Boris Titov, avertizează că o economie pusă complet pe picior de război poate funcționa doar pe termen scurt și riscă să scape de sub control.

Stanislav Mitrakhovich, expert financiar: „Știm că, în ultimele săptămâni, exporturile Rusiei s-au confruntat cu dificultăți, atât din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii portuare rusești, cât și din cauza dificultăților de a evita sancțiunile. Toate astea cresc costurile.”

Ucraina amenință cu o nouă ofensivă a dronelor

În acest timp, ucrainenii vor să extindă campania aeriană pe care o duc în Rusia.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei:„Vrem să avertizăm toate companiile aeriene care folosesc spațiul aerian rusesc, toți asigurătorii și pe toți cei care încă folosesc principalele aeroporturi rusești: cerul rusesc devine complet periculos. Ucraina nu amenință aviația civilă. Dar, pur și simplu, vor exista atât de multe drone pe cerul Rusiei la o scară care va trebui luată în considerare.”

Reporter: „Zelenski a declarat că nu este sigur pentru noi să zburăm.”

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Aceasta este pur și simplu o incitare la terorism sponsorizat de stat. Și aș sublinia că ei sunt cei care ne cer să reluăm negocierile și solicită întâlniri față în față. Noi nu negociem cu teroriștii. Dacă, Doamne ferește, au loc astfel de tragedii, vom găsi o modalitate de a răspunde. Să nu aibă nimeni nicio îndoială în această privință.”

Vladimir Putin recunoaște atacurile asupra rafinăriilor rusești, dar susține că doar 10% dintre acestea necesită reparații.

Totuși, președintele rus a admis că atacurile ucrainene cu drone din ultima lună au provocat Rusiei pagube echivalente cu aproximativ 1% din Produsul Intern Brut, scrie știrileprotv.ro