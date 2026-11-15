Autoritățile din Estonia au dejucat o tentativă de incendiere a unei fabrici care produce drone militare, situată în apropierea capitalei Tallinn. Opt persoane, toate rezidente în Letonia, au fost arestate, iar operațiunea de sabotaj ar fi fost pusă la cale de serviciul rus de informații militare GRU, potrivit autorităților estoniene.

Tentativa a avut loc în noaptea de 14 noiembrie, la sediul companiei de apărare Threod Systems, din localitatea Viimsi, situată la nord de Tallinn.

Premierul estonian, Kristen Michal, a anunțat că atacul a fost dejucat datorită măsurilor sporite de securitate și intervenției rapide a forțelor de ordine.

„O tentativă de sabotaj ordonată de GRU a vizat compania estoniană de apărare Threod Systems. Au fost evitate pagube importante datorită întăririi măsurilor de securitate și reacției rapide a forțelor de ordine. Atacatorii au fost reținuți”, a transmis oficialul pe platforma X.

Potrivit procurorului general Astrid Asi, intervenția echipelor de securitate ale companiei a împiedicat producerea incendiului. Opt persoane, rezidente în Letonia, au fost reținute în acest caz.

Estonia ia în calcul închiderea frontierei cu Rusia

Premierul Kristen Michal a calificat incidentul drept un nou episod al războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Europei, despre care susține că urmărește diminuarea sprijinului acordat Ucrainei și reducerea presiunii asupra Moscovei.

„Nu ne vom lăsa intimidați. Estonia se pregătește pentru posibilitatea închiderii frontierei cu Rusia, pentru a reduce riscurile pentru populația noastră și pentru securitatea națională”, a declarat șeful Guvernului.

Potrivit unui comunicat al executivului estonian, Michal a discutat cu ministrul de Interne, Igor Taro, posibilitatea închiderii frontierei și i-a cerut acestuia, împreună cu Cancelaria de Stat, să pregătească măsurile necesare.

De asemenea, premierul a convocat pentru vineri o reuniune a cabinetului de securitate, în cadrul căreia vor fi analizate tentativa de sabotaj, amenințările atribuite Rusiei și eventualele măsuri suplimentare.

O altă companie din industria de apărare, vizată de o tentativă similară

Threod Systems produce drone de recunoaștere și atac, utilizate în domeniul apărării.

Incidentul vine după ce, în luna august, o altă companie din industria de apărare, subcontractorul Milrem, din Tallinn, a fost vizată de o tentativă de incendiere. Și în acel caz au fost arestați mai mulți cetățeni letoni.

Autoritățile estoniene investighează cele două incidente în contextul avertismentelor privind intensificarea acțiunilor de sabotaj și a operațiunilor hibride atribuite Rusiei în Europa, transmite Digi24.