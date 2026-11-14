Estonia a anunțat că nu va permite sportivilor din Rusia și Belarus să participe la competițiile desfășurate pe teritoriul său, invocând războiul din Ucraina și riscul ca evenimentele sportive să fie folosite în scopuri de propagandă. Decizia vine după măsuri similare anunțate de Norvegia, Finlanda și Canada, în contextul controverselor privind revenirea sportivilor celor două țări în competițiile internaționale.

Potrivit BBC, guvernul estonian a transmis o scrisoare Federației Internaționale de Schi (FIS), în care avertizează că permiterea participării sportivilor ruși și belaruși ar submina sprijinul acordat de Estonia Ucrainei și ar putea oferi Moscovei o platformă de propagandă.

FIS a permis revenirea sportivilor ruși și belaruși, în anumite condiții

Controversa a izbucnit după ce, în septembrie, Federația Internațională de Schi (FIS) și-a relaxat regulile și a decis să permită sportivilor din Rusia și Belarus să participe la competițiile sale, cu condiția să semneze o declarație prin care își asumă statutul de neutralitate.

Anterior, aceștia erau supuși unor verificări mai stricte, inclusiv pentru a stabili dacă au avut legături voluntare sau activități remunerate în cadrul armatei.

Chiar și în cazul în care sunt acceptați, sportivii pot participa doar la probe individuale și nu au voie să afișeze simboluri naționale, precum steaguri, să intoneze imnurile țărilor lor sau să poarte uniforme naționale.

FIS a precizat, într-o declarație pentru BBC Sport, că regulile privind sportivii neutri nu anulează dreptul statelor gazdă de a decide cine poate intra pe teritoriul lor. Astfel, autoritățile naționale pot refuza vizele sau accesul persoanelor care au primit deja aprobarea federației sportive.

Norvegia, Finlanda și Canada au anunțat restricții similare

Joi, Norvegia și Finlanda au anunțat că vor bloca eliberarea vizelor pentru sportivii ruși, în contextul războiului din Ucraina.

Norvegia urmează să găzduiască luna viitoare o etapă a Cupei Mondiale de schi fond, în timp ce Finlanda va organiza în martie Campionatele Mondiale de patinaj artistic.

Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) a criticat indirect această abordare, susținând că sportivii nu ar trebui sancționați pentru acțiunile guvernelor lor. Organizația a anunțat că solicită clarificări autorităților finlandeze.

Canada a transmis, la rândul său, autorităților din domeniul hocheiului că nu va elibera vize pentru jucătorii ruși care ar urma să participe la Campionatul Mondial de Juniori de luna viitoare, atât timp cât războiul continuă. Restricția îi vizează inclusiv pe sportivii care evoluează în prezent pentru echipe canadiene.

Revenirea Rusiei în competițiile internaționale provoacă dispute

Discuțiile s-au intensificat și după ce Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a anulat, luna trecută, suspendarea Federației Ruse de Hochei pe Gheață de către Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF).

Rusia fusese exclusă din competițiile organizate de această federație după invazia pe scară largă a Ucrainei, din februarie 2022. Federația rusă a contestat decizia, iar TAS a considerat că argumentele privind siguranța și securitatea invocate de IIHF nu erau susținute de dovezi suficiente.

Hotărârea a fost criticată de federațiile de hochei din mai multe țări, printre care Marea Britanie, Germania, Finlanda și Cehia. Federația de Hochei din Ucraina a calificat decizia drept una care provoacă „o indignare deosebită”.

În ciuda opoziției unor state, revenirea sportivilor ruși și belaruși în competițiile internaționale a câștigat teren în acest an. În martie, mai mulți sportivi din cele două țări au primit permisiunea de a concura sub drapelele naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă, după ridicarea unor suspendări parțiale.

În iulie, Comitetul Olimpic Internațional a anunțat readmiterea provizorie a Rusiei în competițiile sale, considerând că interdicția introdusă în 2023, după invazia Ucrainei, nu mai era aplicabilă.

Totuși, federațiile sportive internaționale își păstrează dreptul de a stabili propriile criterii. În timp ce organizațiile mondiale de gimnastică, sporturi acvatice și box au eliminat restricțiile privind participarea sportivilor ruși, Federația Mondială de Atletism a menținut interdicția.

Un alt semnal al revenirii Rusiei în sportul internațional a venit luna trecută, când Moscova a fost desemnată gazda Campionatului Mondial de Haltere din 2030. Este primul caz de la începutul invaziei Ucrainei în care o federație olimpică a ales Rusia pentru organizarea unui campionat mondial, scrie News.ro.