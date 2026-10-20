Noua criză diplomatică dintre Statele Unite și Ucraina schimbă calculele Uniunii Europene, arată o analiză semnată de experții de la Financial Times. Dacă până acum liderii blocului comunitar încercau să-l convingă pe Donald Trump să mențină sprijinul pentru Kiev, în prezent, tot mai multe capitale consideră că este necesar un dialog direct cu Vladimir Putin. Potrivit publicației americane, o convorbire între liderii europeni și președintele rus ar putea avea loc în curând.

Friedrich MERZ, CANCELARUL GERMANIEI: „Statele Unite și-au schimbat fundamental abordarea globală sub această președinție. Răspunsul Europei este următorul: am înțeles mesajul. Lucrăm în numele nostru și în interesul nostru.”

Între timp, Volodimir Zelenski a renunțat la tonul conciliant față de liderul de la Casa Albă. Președintele ucrainean a acuzat Washingtonul că limitează accesul țării sale la servicii de comunicații prin satelit și îl acuză pe secretarul american al apărării de întârzierea intenționată a livrării unor rachete interceptoare Patriot.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Din păcate, Pentagonul întârzie livrarea rachetelor pe care partenerii noștri le-au plătit deja prin programul PURL. În acest moment, pachetele de rachete așteaptă semnătura domnului Hagseth, din câte știu eu. Și ceilalți parteneri ai noștri, inclusiv cei din Europa, așteaptă aprobarea Statelor Unite pentru a transfera interceptoare Patriot din stocurile lor.”

Europenii se tem că politica administrației Trump față de Rusia este influențată mai degrabă de interese economice decât de o strategie clară de securitate. În acest context, sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, precum și sancțiunile împotriva Moscovei, rămân pilonii principali ai abordării europene. Potrivit analizei Financial Times, pe masa negocierilor ar putea ajunge două scenarii controversate.

Primul ar presupune înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului, în schimbul garanției că Ucraina nu va adera niciodată la NATO. Al doilea ar prevedea cedarea către Rusia a restului regiunii Donbas, dar ar permite aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Ambele variante ar putea fi considerate o trădare de patrie a societății ucrainene, iar disponibilitatea lui Vladimir Putin de a le accepta rămâne incertă. În paralel, statele europene caută alternative la tehnologiile americane de comunicații prin satelit, esențiale pentru apărarea și operațiunile militare ale Ucrainei. Însă aceste soluții nu vor putea fi disponibile pe deplin în viitorul apropiat.