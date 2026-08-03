Seceta care lovește Europa are efecte tot mai grave. În Țările de Jos, lipsa apei pune în pericol sute de kilometri de diguri care protejează țara de inundațiile din timpul iernii. Asta în timp ce în Germania, nivelul Rinului a scăzut la cote istorice. Transportul de mărfuri este afectat deja.

În orașul olandez Nijmegen (NEIMEHĂN), autoritățile patrulează de-a lungul digurilor. Verifică dacă au apărut avarii din cauza temperaturilor extrem de ridicate și a secetei.

Peter van DUIJVENDIJK, COORDONATOR AL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR: „Acum este atât de uscat, încât turba își pierde umezeala și, odată cu ea, rezistența. Când turba slăbește, există riscul ca apa să se infiltreze prin dig și să inunde polderul.”

Fermierii, afectați de restricțiile impuse la irigarea culturilor, avertizează că recoltele de fructe vor fi mai mici în acest sezon, iar prețurile vor crește. Situația se agravează de la an la an, spun specialiștii.

Peter van DUIJVENDIJK, COORDONATOR AL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR: „În ultimii ani a fost tot mai secetă. În ultimul deceniu am avut aproximativ cinci veri foarte uscate. Asta înseamnă că trebuie să inspectăm digurile mult mai des."

Râul Waal este principalul braț al Rinului. Nivelul apei a scăzut atât de mult, încât pe fundul albiei a apărut ba o bicicletă ruginită, ba un cărucior de cumpărături. În apropiere, casele plutitoare au rămas aproape pe uscat.

Frans SCHILTE, PROPRIETAR HANGAR BĂRCI: „Dacă situația continuă și se repetă în fiecare an, iar problema se agravează, autoritățile vor trebui să ia măsuri. Aici au dragat deja fundul apei pe sub această ambarcațiune, cred că în 2012. De aceea bărcile sunt acum aproape la același nivel. Înainte de acea intervenție, unele stăteau prea sus, altele aproape atingeau fundul."

Mai la sud, în Germania, retragerea apelor Rinului a lăsat la vedere porțiuni din albia râului, pe care oamenii se pot plimba. Fluviul, o arteră esențială pentru transportul de mărfuri în Europa, ar putea coborî sub nivelul record de doar 69 de centimetri, atins în 2018.

Marcel BECK, DIRECTORUL PORTURIOR VEST-GERMANE NEUSS, DUSSELRDORF ȘI KOLN: „Pentru transportul fluvial, asta înseamnă în primul rând că navele pot transporta mult mai puțină marfă. De exemplu, o navă care în mod normal duce între 2.000 și 2.500 de tone poate încărca acum doar 400, cel mult 600 de tone, în funcție de construcția ei. Acest lucru pune o presiune uriașă asupra întregului lanț de transport, care trebuie reorganizat pentru ca mărfurile să ajungă în continuare la destinație."

Și în Cehia, râurile au secat. Una dintre cele mai grave situații este pe fluviul Elba.

Martin KOCAREK, REPORTER TV NOVA: „Acum merg chiar pe fundul Elbei. Vegetația din jur arată că pe aici nu a mai curs apă de ceva vreme. Doar acolo, pe canalul navigabil, mai există aproximativ un metru de apă, deoarece albia este mai adâncă."

„Seceta mă surprinde. Se întâmplă tot mai des. Când copiii mei erau mici, veneam aici să salvăm peștii rămași blocați în bălți."

„Ați mai văzut râul atât de secat?"

„Sincer, nu-mi amintesc. Dar e o situație cu adevărat extremă."

David PIK, REPORTER TV NOVA: „Și râul Jihlava este aproape secat. În mod normal, vara apa ajungea până la genunchi. Acum abia îți acoperă gleznele, iar râul poate fi traversat aproape fără să-ți uzi picioarele."

Meteorologii avertizează că săptămâna aceasta temperaturile se vor apropia de 40 de grade Celsius. Aproape întreg teritoriul Cehiei va intra sub avertizare de secetă extremă.