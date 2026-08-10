Spania se confruntă cu noi incendii de vegetație violente. Deja sute de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor care se extind necontrolat. În plus, este anunțat un nou val de caniculă în toată Europa de Vest! Va agrava seceta și va spori riscul izbucnirii de noi incendii periculoase.

Un incendiu uriaș de vegetație se extinde în provincia Segovia, din centrul Spaniei. O mașină a luat foc pe o autostradă, iar o scânteie au aprins vegetația uscată. În doar câteva ore, vâlvătaia a devenit de neoprit. Două sate au fost evacuate.

Pompierii luptă în condiții dificile și cu un incendiu izbucnit în provincia Castellon, nu departe de localitatea Cati. 700 de localnici au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele.

Sara AAGESEN, MINISTRUL TRANZIȚIEI ECOLOGICE: „ De la începutul anului, peste 200 de hectare de teren au fost afectate de incendii. Este o suprafață de șase ori mai mare decât cea înregistrată în 2025, un an complicat din cauza incendiilor numeroase. Anul acesta am avut 40 de incendii grave. Anul trecut, pe vremea asta, aveam 15.”

Un incendiu de vegetație a izbucnit în această dimineață și în localitatea Kouvaras, din regiunea elenă Attica, la 40 de km de Atena. O fabrică a ars din temelii. Și insula Creta este de azi sub alertă de incendii.

Situația riscă să se înrăutățească în toată Europa, în contextul în care Spania, dar și Portugalia, Franța, Germania și Marea Britanie, se pregătesc să infrunte al cincilea val de căldură al verii. Autoritățile au anunțat coduri galbene și portocalii de căldură și temperaturi de peste 40 de grade celsius.

Potrivit datelor publicate de Serviciului Copernicus pentru Schimbările Climatice, Europa de Vest a înregistrat cel mai călduros început de vară din istorie. Temperatura medie combinată pentru lunile iunie și iulie a depășit recordul din 2022.

Valurile de căldură au alimentat o secetă aproape generalizată în Franța, Spania, în anumite regiuni din Germania și în Regatul Unit. În iulie, nivelurile de umiditate ale solului din Europa de Vest au fost semnificativ mai scăzute decât cele din iulie 2022, ultima vară marcată de o secetă gravă.

Nici peste Ocean nu este mai bine.

Un incendiu de vegetație izbucnit vineri în vestul Canadei este de neoprit. În doar două zile suprafața calcinată s-a dublat. Mii de oameni și-au evacuat în grabă locuințele.

„Soțul îmi tot zicea: Danielle, e timpul să plecăm. Eu îi spunean că mai am ceva de luat. Când decizi că trebuie să lași totul în urmă?”

O familie a fugit când flăcările ajunseseră la nici 200 de metri de locuință.

O femeie de 80 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în timpul evacuărilor. Autoritățile canadiene au decretat stare de urgență în provincia British Columbia, pentru o mobilizare mai eficientă a resurselor. Incendiul a ars numeroase locuințe și a distrus vegetația pe o suprafață de 13600 de hectare.