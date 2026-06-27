Europa trece prin cel mai cumplit val de caniculă din istorie. Canicula a făcut deja sute de victime pe continent, cele mai multe fiind raportate în Spania și Franța, iar temperaturile de peste 40 de grade au pus la grea încercare sistemele medicale și infrastructura. Valul de aer fierbinte continuă să avanseze spre centrul și estul Europei.

România traversează primul episod periculos de caniculă, din această vară. Meteorologii au emis, pentru acest weekend, un cod roșu, în jumătate de țară.

DOINA PLĂCINTĂ, CORESPONDENT PRO TV BUCUREȘTI: „Meteorologii numesc aceste temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.”

Canicula i-a împins pe mulți români spre piscine, însă pentru o familie din București ziua s-a transformat într-o tragedie. O fetiță a fost scoasă fără puls din bazinul unui ștrand.

Au fost clipe de panică si în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia. Mașina in care se afla un bebeluș de numai patru luni s-a incuiat automat cu cheile inauntru in conditiile in care afara erau peste 30 de grade. Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit.



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Căldura extremă a făcut victime și pe străzi. Într-o stație de autobuz din Cluj-Napoca, o tânără a leșinat din cauza temperaturilor ridicate.

„I s-a făcut rău și a leșinat acolo pe bancă.”

Iar pasagerii unui tren Timișoara–Iași au rămas mai bine de o oră fără aer condiționat.

„Ca pe animale ne țin, nu avem aer deloc”.



„Cald, teribil, multă mizerie, condiții deplorabile”.

Canicula provoacă probleme majore și în restul Europei. În Spania, unde temperaturile au depășit 42 de grade, autoritățile estimează că peste 200 de oameni au murit prematur din cauza căldurii în doar câteva zile. La Badalona, o operațiune de căutare s-a încheiat tragic, după ce salvatorii au descoperit în mare trupul unei persoane dispărute în timp ce încerca să se răcorească.

„Nu, nu știam ce s-a întâmplat. Am văzut elicopterul, iar o doamnă de lângă noi ne-a spus că un tânăr dispăruse. Atunci am presupus că de aceea au venit. Apoi am văzut că au sosit și echipele de intervenție”.

În Franța, spitalele funcționează la limită, după ce temperaturile au trecut de 40 de grade. Cel puțin patru copii au murit după ce au fost lăsați în automobile, iar peste 50 de persoane s-au înecat încercând să se răcorească. Aceasta femeie a fost preluată de urgență cu o temperatură corporală de peste 41 de grade, după ce a suferit o insolație.

La sosirea la camera de gardă a unui spital din centrul Franței, temperatura corpului continua să crească.

„Acum are 42 de grade. Trebuie să facem ceva.”

Medicii au decis să o intubeze și să o introducă într-o baie cu apă foarte rece.

„Trebuie să o așezăm pe patul de terapie, să punem bazinul în el și să-l umplem cu 100 de litri din cea mai rece apă posibilă. Asta este prioritatea.”

Zeci de litri de apă rece și gheață au fost folosiți pentru a-i coborî temperatura corpului. După mai multe ore de efort, medicii au reușit să o stabilizeze. În Germania asfaltul s-a deformat din cauza temperaturilor extreme, iar în Marea Britanie și Belgia căldura a dat peste cap transportul și a dus la anularea unor evenimente.

Canicula le dă bătăi de cap și locatarilor de la grădina zoologică din Roma. În timp ce capitala Italiei se topește sub un val de căldură, animalele au primit tot soiul de bunătăți, pentru a face față temperaturilor de până la 37 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că valul de aer fierbinte va continua să se extindă spre centrul și estul Europei și în zilele următoare.