Europa este în continuare sufocată de caniculă, iar meteorologii spun că temperaturile extreme se vor menține cel puțin până la mijlocul lunii. În Italia, toate marile orașe sunt sub cod roșu de caniculă, iar patru oameni și-au pierdut viața din cauza arșiței. Valurile succesive de căldură și seceta au redus debitele râurilor, afectând transportul fluvial, producția de energie și recoltele din mai multe țări europene.

În Slovacia, debitul Dunării a coborât la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă a anului, de la începutul măsurătorilor hidrologice, acum aproape un secol și jumătate.

Zuzana DANACOVA, HIDROLOG: „Dacă ne uităm la acest grafic, observăm că, la Bratislava, din luna mai încoace, debitul Dunării a atins în fiecare lună minime istorice. Comparativ cu valorile medii multianuale, doar în februarie nivelul apei a fost peste această limită.”

Și în Țările de Jos, seceta extremă îi obligă pe fermierii de pe insula Texel să își retragă oile de pe digurile care protejează coasta. Autoritățile au suspendat pășunatul pentru ca vegetația să aibă timp să se refacă. Un covor de iarbă sănătos este esențial pentru protecția împotriva inundațiilor.

Henk VAN DER STAR, FERMIER: „Este foarte uscat aici. Nu am mai văzut așa ceva de mult timp. De fapt, nu am întâlnit niciodată o asemenea situație.”

În Belgia, seceta a redus producția agricolă și a afectat calitatea legumelor și fructelor care ajung pe piață. În lipsă de opțiuni și pentru a ține rafturile pline, marile magazine au acceptat să primească și produse care nu îndeplinesc standardele de calitate, precum cele de dimensiune.

Victoria VANDELINDEN, MANAGER MAGAZIN DE LEGUME: „Vorbim despre legume cu frunze, salată verde, conopidă, cartofi și fasole. De exemplu, în cazul salatei iceberg, vom accepta o dimensiune diferită de cea pe care o solicităm în mod normal și, implicit, o greutate diferită. Este puțin mai mică decât cea pe care o primim de obicei.”

Există temeri că, în cazul unei secete persistente, unele produse vor dispărea cu totul din magazine.

Toate cele 27 de orase italiene mari, de la Milano si Torino, trecând prin Roma sau Florența, si pana in sudul extrem, sunt sub cod roșu de caniculă. Este cel de-al patrulea val de căldură cu care se confruntă peninsula în această vară.

Valurile de căldură din acest an au agravat, de asemenea, seceta din valea râului Po, după o primăvară secetoasă. Peste 100 de localități din Piemont și Lombardia se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu apă, unele dintre ele folosind cisterne pentru a-și completa rezervele de apă potabilă.

Și cehii se topesc sub un val de căldură necruțător. În regiunea sud-estică Moravia, termometrele au indicat pentru prima dată în istorie peste 40 de grade celsius.

„Căldura este absolut groaznică. Copiii au nevoie de pălării, iar noi toți trebuie să bem multă apă. Dacă aș putea să fiu la piscină în loc să fiu la serviciu, ar fi perfect.”

Un efect al caniculei: au explodat vânzările de parfumuri de corp și de de deodorante, în special masculine.

Rita GABRIELOVA,PURTĂTOARE DE CUVÂNT A UNUI MAGAZIN NOU: „Interesant este că parfumurile pentru bărbați înregistrează cea mai mare creștere a vânzărilor, de parcă bărbații ar descoperi abia acum parfumurile.”