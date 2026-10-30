Operațiunea de evacuare umanitară a locuitorilor din Oleșki, oraș din sudul Ucrainei aflat sub ocupație rusă, s-a încheiat. Anunțul a fost făcut vineri de comisarul rus pentru drepturile omului, Iana Lantartova. Acțiunea s-a desfășurat în baza unui armistițiu temporar, convenit între Moscova și Kiev, și a fost una dintre puținele situații în care cele două părți au cooperat direct de la începutul războiului.

„Ne încheiem misiunea umanitară la Oleșki”, a declarat Iana Lantartova, într-un videoclip publicat pe Telegram, din orașul Armiansk, situat în Crimeea anexată de Rusia.

Potrivit acesteia, convoiul care a transportat persoanele evacuate a fost format din 25 de autobuze și nouă ambulanțe. Odată ajunși la Armiansk, oamenii au fost împărțiți în două grupuri: cei care au dorit să se întoarcă pe teritoriul controlat de Ucraina și cei care au ales să meargă în Rusia.

Evacuarea a început vineri, în contextul în care Oleșki se confruntă de câteva săptămâni cu penurii de alimente și alte produse esențiale. Operațiunea a fost organizată printr-un acord umanitar între cele două părți, în cadrul căruia a fost instituit un armistițiu temporar.

O operațiune umanitară, dar și un mesaj pentru Donald Trump

Dincolo de evacuarea civililor, operațiunea are și o semnificație diplomatică. Potrivit Reuters, atât Moscova, cât și Kievul încearcă să-i demonstreze președintelui american Donald Trump că sunt dispuse să coopereze în cadrul eforturilor sale de a obține un acord de pace.

Cele două părți au lăudat rolul primei-doamne a Statelor Unite, Melania Trump, în facilitarea operațiunii. La discuții ar fi contribuit și Papa Leon.

Totuși, Rusia și Ucraina rămân departe de un acord privind condițiile încheierii războiului. Moscova continuă să ceară controlul deplin asupra regiunii Donbas și să se opună aderării Ucrainei la NATO. Kievul, în schimb, insistă asupra continuării sprijinului militar și de informații din partea Statelor Unite, inclusiv asupra livrărilor de echipamente militare finanțate de statele europene.

ONU și Crucea Roșie nu au fost implicate în evacuare

Operațiunea a ridicat și mai multe semne de întrebare privind implicarea organizațiilor umanitare internaționale. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că nu a fost solicitat să ofere sprijin, însă este pregătit să intervină dacă i se va cere acest lucru.

La rândul său, Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare a precizat că nu a primit nicio solicitare de implicare, dar urmărește atent situația.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Jens Laerke, a subliniat că Oleșki se află pe un teritoriu recunoscut internațional ca parte a Ucrainei și a spus că ONU va continua să pledeze pentru respectarea normelor și practicilor internaționale în timpul evacuării.

Întrebat dacă această cooperare ar putea deschide calea unor operațiuni similare, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este vorba despre un caz specific și izolat, fără implicații mai largi asupra procesului de pace.

Armistițiul, extins la întreaga regiune Herson, urmează să expire duminică. În celelalte regiuni ucrainene pe care Rusia susține că le-a anexat, luptele continuă.

Între timp, atacurile aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene nu au încetat, iar Kievul a reluat loviturile cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. În acest context, perspectiva unei încetări rapide a războiului rămâne incertă, transmite Hotnews.