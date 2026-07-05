Focuri de artificii, parade și concerte... au fost la ordinea zilei peste Ocean, unde milioane de americani încă sărbătoresc Ziua Independenței. Vremea toridă și chiar furtunile au perturbat, însă, unele festivități desfășurate în mai multe regiuni.

Unele evenimente au fost anulate, altele restrânse ori reprogramate pentru seară.

Grandioase sau organizate în format restrâns, paradele tradiționale de 4 iulie au animat orașele americane. De la festivităţile de Ziua Americii nu putea lipsi show-ul de acrobaţie al avioanelor de luptă.

Nu toată lumea a avut însă puterea să urmărească defilările, din cauza caniculei. Temperaturile au urcat până la 40 de grade Celsius.

Un participant a declarat că: „Ni s-a spus că evenimentul nu mai are loc. Mulți au leșinat din cauza caniculei.”

Căldura sufocantă și umiditatea ridicată au determinat autoritățile să anuleze parada din Philadelphia, orașul în care a fost semnată Declarația de Independență în 1776. Iar în Washington DC, mii de oameni care se aflau pe esplanada National Mall, în așteptarea evenimentului festiv, au primit ordin de evacuare, din cauza apropierii unor furtuni puternice.

Între timp, unii oameni au sărbătorit... mâncând. Tradiționalele concursuri de înfulecat hot-dog i-au reunit pe cei mai înfometați americani. Californianul Joey Chestnut, zis „Fălci”, a câştigat cel de al 18-lea titlu. A reușit să dea gata 66 de crenvuşti, cu tot cu chifle, în doar 10 minute.

Și ceremoniile nu se opresc aici. În Philadelphia a fost îngropată o capsulă a timpului, care va fi redeschisă peste exact 250 de ani – pe 4 iulie 2276. În interior se află un diamant extras din Alaska, poezii din mai multe state federale, un set de jetoane din Nevada, o fiolă cu nisip din New Mexico și o copie a răspunsului dat de chatbot-ul Claude când a fost rugat să prezică cum va arăta California în 2276.

Odată cu venirea serii, pe cerul Americii a strălucit un uriaș foc de artificii, transmite știrileprotv.ro.