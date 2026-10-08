Experiment social neobișnuit în Anglia. Participanților li s-a cerut să trăiască o zi în pielea unei vidre, a unei râme sau a unui vultur. Totul, pentru a înțelege mai bine cum sunt afectate animalele de schimbările pe care oamenii le fac în natură.

Provocarea a fost acceptată de 18 persoane. Timp de șase săptămâni, au încercat să vadă lumea din perspectiva unor animale. Înainte de experiment, participanții au fost întrebați ce exemplar și-ar dori să fie pentru o zi.

„-Un pinguin.

-Un ghepard.

-Un vultur.”

Una dintre participante a ales însă o variantă mai puțin spectaculoasă – o râmă. A stat întinsă pe pământ ore întregi și a încercat să înțeleagă cum percepe lumea un animal care își petrece cea mai mare parte a vieții în acest mod.

„Familia mea știe că fac tot felul de nebunii și întotdeauna mi-au plăcut foarte mult viermii.”

La rândul său, un reporter englez a vrut să afle cum este viața unei vidre. Pentru a intra cât mai bine în rol, și-a pus un costum de neopren și a intrat în apele unui râu din Anglia.

Dan FARRINGTON, REPORTER RTL: „Sunt perfect conștient de cât de murdar este râul, de câți câini se plimbă pe maluri și cât de greu este să ieși de aici dacă ești un animal mic. Nu sunt prea multe căi de acces, iar asta te face să vezi lucrurile altfel.”

Experimentul a urmărit să arate cât de mult contează mediul în care trăiesc animalele. În cazul vidrelor, apa poluată poate face diferența dintre un habitat potrivit și unul în care acestea nu pot supraviețui.

Dan FARRINGTON, REPORTER RTL: „Mi-a plăcut foarte mult să trăiesc o zi ca o vidră, dar recunosc că abia aștept un alt fel de apă: una fierbinte, într-o cadă, poate și o cină cu pește.”

Mesajul transmis de cei care l-au pus la cale a fost unul cât se poate de serios – dacă vrem să protejăm animalele, trebuie să înțelegem mai întâi cum le afectează schimbările care apar în mediul lor.