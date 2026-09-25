O explozie a provocat vineri prăbuşirea unei clădiri rezidenţiale în aglomeratul centru turistic al Atenei, rănind trei persoane şi provocând pagube la case, magazine şi maşini într-un cartier istoric.

Explozia a avut loc într-o clădire cu două etaje din Plaka, situată în apropierea unora dintre cele mai populare obiective turistice din Atena, inclusiv Acropola şi Templul lui Zeus. Deflagraţia a aruncat pietre şi cioburi de sticlă până la o distanţă de trei blocuri.

Purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Constantina Dimoglidou, a declarat postului public de televiziune ERT că pompierii nu au încheiat încă inspecţia la faţa locului, scrie News.

Echipajele de pompieri şi ambulanţele s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, în timp ce fumul se ridica deasupra monumentelor antice. Clădirea în care a avut loc explozia a fost transformată într-o grămadă de metal contorsionat, balcoane sparte şi plăci de beton atârnând în aer.

„A fost ca şi cum întreaga clădire, întregul bloc ar fi fost aruncat în aer. Atât de puternică a fost explozia”, a spus Andreas Martzaklis, un locuitor din zonă.

Autorităţile au declarat că un trecător a fost rănit. Două femei care rămăseseră blocate într-o clădire învecinată au fost salvate şi sunt îngrijite la spital.

Zona găzduieşte numeroase hoteluri şi locuinţe de închiriat pe termen scurt, iar mulţimi de turişti se plimbă pe străzile sale înguste, flancate de cafenele şi magazine de suveniruri.

Explozie la Atena Foto: X

O sursă din cadrul poliţiei a declarat că cel puţin cinci persoane erau cazate în clădire, o parte din aceasta fiind închiriată turiştilor. Nu a fost clar de la început dacă mai erau şi alte persoane blocate în interior.

Potrivit presei locale, autorităţile desfăşoară căutări pentru eventualele persoane dispărute în clădirea de pe strada Lysikratous din Plaka, unde a avut loc explozia puternică.

Prima ipoteză luată în calcul este că a fost vorba despre o scurgere de gaz, întrucât martorii au menţionat un miros puternic cu puţin timp înainte de explozie.

Conform informaţiilor, la etajul al doilea al clădirii locuia un cuplu de vârstnici, care nu a fost încă localizat. În apartamentul respectiv existau instalaţii de gaz natural, transmite Adevărul.ro.

La primul etaj se afla un apartament Airbnb, închiriat de trei americani. Potrivit proprietarei, aceştia urmau să plece sâmbătă la ora 11 dimineaţa, dar nu se ştie încă dacă au părăsit apartamentul.

La parter, apartamentul aparţinea unui bărbat de 80 de ani, care se pare că îl folosea ocazional şi nu se afla înăuntru.

Explozia a avut loc la ora 7:35 dimineaţa.

Zona a fost izolată de forţele de poliţie, iar circulaţia a fost întreruptă.