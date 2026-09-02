O explozie s-a produs, miercuri, în apropierea gării principale din Augsburg, în sudul Germaniei, a anunțat agenția de presă dpa, potrivit Associated Press.

Elena Pozdîrcă
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Un obiect neidentificat a explodat într-un hol al clădirii, au precizat autoritățile. Mai multe persoane au suferit răni ușoare. De asemenea, au fost avariate ferestrele.

Traficul rutier și transportul public din vecinătatea gării sunt perturbate, a transmis și poliția. De asemenea, în interiorul gării sunt în vigoare restricții.

Deocamdată nu există informații suplimentare cu privire la explozie, scrie știrileprotv.ro.

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