O explozie produsă miercuri la centrala hidroelectrică Ritom din Piotta, în sudul Elveției, s-a soldat cu mai multe persoane rănite, dintre care două în stare gravă. Deflagrația a provocat și prăbușirea parțială a clădirii, iar la fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție și salvare. 

Cauza exploziei nu este cunoscută deocamdată. Deşi bilanţul victimelor rămâne deocamdată incert, cel puţin două persoane au fost rănite grav. Se pare că mai multe persoane ar fi fost îngropate sub dărâmături. În prezent, la faţa locului este desfăşurat un important dispozitiv de intervenţie.

Au fost mobilizaţi pompieri, echipaje de salvare, precum şi un elicopter. Poliţia a izolat şi securizat zona. Vechea centrală electrică, construită în 1917, este în curs de renovare în cadrul unui proiect mai amplu de reamenajare.

Se preconizează că lucrările la noua centrală electrică vor fi finalizate în câteva luni. Vechea centrală, unde a avut loc accidentul, fusese recent dotată cu echipamente electrice noi, relatează rsi.ch, scrie digi24.ro.