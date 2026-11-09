Șase persoane au murit, iar alte aproximativ 13 au fost rănite luni în explozia unei uzine siderurgice, în apropierea orașului-port Izmir, în vestul Turciei.

Biroul guvernatorului a anunțat mai întâi trei morți, 14 răniți și zece persoane blocate sub dărâmături. El a publicat apoi o actualizare în care anunța că unul dintre răniți a murit, iar alte două cadavre au fost scoase de sub dărâmături, notează News.ro.

O deflagrație puternică a avut loc către prânz (11:00, ora României), la uzina Habas Demir Celik, din Aliaga, la aproximativ 60 de kilometri nord de Izmir.

Autoritățile au anunțat că explozia a declanșat un incendiu în instalație. Agenția de presă DHA scrie că, potrivit primelor informații, explozia pare să fi avut loc în urma căderii unei macarale-portal într-un cuptor industrial mare, folosit în procesul de turnare a oțelului lichid.

Primarul Izmirului, Cemil Tugay, a anunțat că echipele de salvatori „își continuă munca pentru a degaja platforma care s-a surpat”.

Victimele sunt muncitori ai uzinei, a anunțat el.

„Din nefericire, am primit informații preliminare care arată un număr mare de morți și răniți în rândul persoanelor care munceau în uzină”, a anunțat primarul înainte ca bilanțul să fie revizuit în creștere, la șase morți.

„Numărul exact va fi cunoscut după îndepărtarea molozului”, adăuga el.

Circumstanțele exacte ale exploziei nu sunt cunoscute deocamdată.

Salvatorii căutau aproximativ zece persoane, iar bilanțul urmează să crească, scrie Știrileprotv.ro.