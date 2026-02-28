O explozie a fost auzită și o coloană mare de fum a putut fi observată, sâmbătă seară, ridicându-se deasupra emblematicei insule artificiale din Dubai, Palm Jumeirah, în momentul în care Iranul riposta în regiunea Golfului Persic la atacurile americane și israeliene, relatează agenția France Presse, scrie hotnews.ro.

UPDATE 19:05 Patru persoane rănite, anunță autoritățile

Biroul de presă din Dubai a confirmat un „incident” petrecut la o clădire dintr-un cartier al insulei Palm Jumeirah, care a provocat un incendiu şi s-a soldat cu patru răniţi, relatează AFP.

Serviciile de urgenţă din Dubai au precizat că incendiul a fost stins. „Patru persoane au fost rănite şi transportate la unităţi medicale”, au adăugat serviciile de urgenţă.

Martori au povestit pentru AFP că au văzut un fum negru dens, ridicându-se de la un hotel situat pe insula Palm Jumeirah și au auzit ambulanțe îndreptându-se spre locul respectiv.

De asemenea, locuitorii din Dubai, dar și jurnaliștii AFP aflați la fața locului, au relatat că au urmat alte explozii puternice.

Palm Jumeirah este cea mai mare și mai faimoasă insulă artificială din lume. A fost construită între 2001 și 2008 și este situată în Golful Persic, în emiratul Dubai din Emiratele Arabe Unite. Având forma unui palmier curmal, insula unicat găzduiește hoteluri de lux și unele dintre cele mai exclusiviste proprietăți din lume.

Război în Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

În scurt timp, însă războiul din Iran s-a extins în regiune. Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.

Oficialii din Emiratele Arabe – care include Dubai – și Bahrain au anunțat că au fost ținta unor atacuri iraniene. Explozii repetate s-au auzit și în Qatar, Kuwait, Iordania și chiar în Riad – Arabia Saudită.