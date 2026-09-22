O explozie a avut loc marți după-amiază într-o clădire aflată chiar vizavi de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), informează Antena 3 CNN. Potrivit unui comunicat al ISU București-Ilfov, explozia a fost cauzată de o butelie.

Tatiana Demian
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Potrivit sursei citate, în urma deflagrației există două persoane rănite, care au arsuri pe suprafața corpurilor. Acestea au fost transportate la spital.

Potrivit ISU București-Ilfov, explozia a fost produsă de o butelie de gaz aflată într-o curte de pe strada Mihai Vodă din Sectorul 5 al Capitalei. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

Cele două persoane rănite în urma exploziei au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgență București; respectiv la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

La fața locului, au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și patru echipaje de prim ajutor, transmite hotnews.ro.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google