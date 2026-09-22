O explozie a avut loc marți după-amiază într-o clădire aflată chiar vizavi de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), informează Antena 3 CNN. Potrivit unui comunicat al ISU București-Ilfov, explozia a fost cauzată de o butelie.

Potrivit sursei citate, în urma deflagrației există două persoane rănite, care au arsuri pe suprafața corpurilor. Acestea au fost transportate la spital.

Potrivit ISU București-Ilfov, explozia a fost produsă de o butelie de gaz aflată într-o curte de pe strada Mihai Vodă din Sectorul 5 al Capitalei. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

Cele două persoane rănite în urma exploziei au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgență București; respectiv la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

La fața locului, au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și patru echipaje de prim ajutor, transmite hotnews.ro.