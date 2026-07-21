Incident extrem de grav în Marea Neagră, în apropiere de portul Sulina. Un petrolier încărcat cu aproape 3.800 de tone de gaz petrolier lichefiat a explodat și arde în largul coastelor României, la 40 de km departare de țărm. Echipajul a fost evacuat de salvatorii români. Trei marinari au fost răniți. Autoritățile sunt in alertă si au impus restricții de navigație, Cauza exploziei inca nu se cunoaste.

Nava "Gaz Lisbon", sub pavilion liberian, plecase din Egipt și trebuia sa ajunga în portul Reni din Ucraina.

Aseară, comandantul a cerut sa intre în Portul Sulina si era in asteptare.

Puțin după miezul noptii comandantul navei a cerut ajutor.

Irina PUȘCAȘU, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE: ,,Nava se afla la o distanță de aprox 14 mile marine de sf Gheorghe. Imediat după primirea alertei MRCC Constanța a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului mobilizând navele de căutare SAR Apollo si SAR Artemis. Din cauza distanței comunicarea cu nava s-a desfășurat cu dificultate.”

Salvatorii romani au reusit sa ii evacueze pe toti cei 17 marinari aflati la bord.

,,Haide, haide ieșiți voi,,



Marinarii au fost transportați la spitalul de urgență din Tulcea. Trei dintre ei au arsuri grave si primesc îngrijiri de specialitate.



Daniel NĂSTASE, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL ISU TULCEA: „Ministerul Apărării Naționale a anunțat că noaptea trecută, în jurul orei 18:50 Federația Rusă a desfășurat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și a infrastructurii portuare din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Puțin după miezul noptii comandantul navei Gaz Lisbon a anunțat ca nava pe care o conduce a luat foc. O dronă ar fi lovit castelul navei iar alte doua corpul vaporului.”

Președintele României a reacționat după lovirea navei. Intr-o postare pe facebook Nicușor Dan a calificat incidentul drept unul grav și l-a pus, cel mai probabil, în legătură cu războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Navele care se află in zona in care petrolierul arde au fost avertizate să se îndepărteze.

Colonel Daniel NISTOR, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL MAPN: „Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului."

Nava Gaz Lisbon are la bord 3800 de tone de gaz petrol lichefiat si arde de mai bine de 12 ore.