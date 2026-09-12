O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei în cursul nopții, au anunțat sâmbătă oficiali și presa locală. Este al doilea incendiu la o unitate de muniții în ultimele săptămâni, relatează Reuters.

Explozie Bulgaria/ X.com

Nu au fost raportate victime în urma incendiului, care a izbucnit în apropiere de satul Țareva Livada și a cărui lumină putea fi văzută pe cerul nopții în înregistrări video difuzate local, potrivit Agerpres.

„În acest moment, incendiul se manifestă pe teritoriul bazei de depozitare a fabricii. Se propagă de la un depozit la altul”, a afirmat sâmbătă dimineață Kristina Sidorova, guvernatoarea regiunii Gabrovo.

Incendiul s-a propagat de la un depozit la altul

Presa locală a relatat, citând un reprezentant al companiei, că incendiul a avut loc la o unitate administrată de EMCO, firmă care s-a confruntat cu o explozie la o altă facilitate luna trecută. Reuters nu a reușit să contacteze imediat EMCO pentru comentarii.

EMCO este condusă de comerciantul bulgar de armament Emilian Gebrev; procurorii bulgari susțin că acesta a fost vizat în trecut de atacuri asupra facilităților sale, puse la cale de agenți ruși.

Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a șase cetățeni ruși

În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a șase cetățeni ruși acuzați de implicare în distrugerea unor depozite de armament EMCO, unde se păstrau muniții destinate exportului către Ucraina și Georgia în perioada 2011-2020. La acea vreme, procurorii au afirmat că există motive întemeiate să se presupună existența unor legături între exploziile din Bulgaria, o tentativă de otrăvire a lui Gebrev din 2015 și explozii de la depozite de muniții din Republica Cehă, produse în 2014, scrie știrileprotv.ro