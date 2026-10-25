Faimoasele grădini Tivoli din Danemarca s-au transformat, în acest weekend, într-un adevărat atelier de sculptură. Artiști din întreaga țară au venit să transforme mii de dovleci în opere de artă, inspirate, bineînțeles, de sărbătoarea de Halloween.

Tivoli, unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume, a fost împodobit cu peste 20 de mii de dovleci pentru a marca deschiderea sezonului de Halloween, care durează o lună.

„Fac niște dinți foarte mari, conturez o față și un zâmbet, dar încerc să-l fac și puțin înfricoșător. Totuși nu ar trebui să fie o figurină neprietenoasă, ci una zâmbitoare. De fapt, încerc să reproduc o mască japoneză. Poate ați văzut filme vechi cu samurai în care aceștia sunt îmbrăcați în armuri, iar fața le este acoperită cu un fel de mască înfricoșătoare”.

Dovleacul din imagine cântărește peste o tonă, iar pentru a-l transforma într-o sculptură, artistul a avut nevoie de mai bine de 4 ore.

„E o nebunie! N-am mai văzut și nici nu am mai lucrat vreodată cu un dovleac de dimensiunea asta. E o nebunie! Și a fost foarte distractiv.”

Artistul a explicat că dovleacul este ușor de sculptat, iar uneltele electrice îl taie ca prin unt. Totuși, lucrul necesită multă atenție și un control riguros al mișcărilor, mai ales atunci când este folosită o drujbă.

Frederik WIEDEMANN, DIRECTOR CULTURAL AL GRĂDINILOR TIVOLI: „În fiecare an, de Halloween, organizăm o competiție pentru a vedea cine poate cultiva cel mai mare și mai greu dovleac. Și, anul acesta, câștigătorul a stabilit un record, nu doar un record danez, ci și unul pentru toată zona nordică, cu un dovleac imens care cântărește 1.200 de kilograme.”

Sculpturile vor fi expuse cel mult o săptămână, apoi vor deveni hrană pentru elefanții de la Grădina Zoologică din Copenhaga.