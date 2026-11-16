FBI anchetează un nou mod de a jefui băncile. Fără violență, dar cu mijloacele infractorilor informatici. Bancomatele, piratate, eliberează chiar și sute de mii de dolari la o singură retragere.

Cu puțin înainte de miezul nopții, un bărbat cu glugă pe cap, care se ferește de camerele de supraveghere, se oprește la un bancomat din Glendale, California. Vrea să scoată bani, însă pregătește, de fapt, un furt cu mijloacele infractorilor informatici. În loc să introducă un card bancar sau un cod PIN, suspectul are o cheie cu care deschide partea frontală a aparatului și acționează niște comenzi din interior. În imagini se vede cum ecranul se stinge, apoi pare să repornească. Suspectul și șoferul care l-a adus pleacă, dar revin după o oră. Și scot, teanc după teanc, bancnote. Chiar le etalează în evantai, își fac un selfie cu banii, se laudă și printr-un apel video cu prada - 110.000 de dolari dintr-o lovitură.

Alan KARR, AGENT SPECIAL FBI: „Organizațiile criminale caută permanent modalități de a-și spori profiturile.”

Cei care comit astfel de jafuri sunt infractori extrem de bine pregătiți, explică FBI. Instalează programe informatice ce permit un acces neautorizat și piratează apoi bancomatele folosind propriile calculatoare.

James STRATTON, CORESPONDENT CNN: „Bancomatul nu spune: „Retrag bani din contul tău sau din contul meu.” Pur și simplu primește comanda, nu contează de unde provin banii, și începe să elibereze bancnote de 20 de dolari.”

Alan KARR, AGENT SPECIAL FBI: „Exact. Așa este. Gândiți-vă la asta ca la noua formă de jaf bancar, dar fără violența asociată unui jaf bancar.”

Este un fenomen în creștere. La doar câteva zile după jaful din Glendale, bandiții informatici au lovit din nou. Un alt bancomat, același scenariu, după ce acoperiseră camera de securitate cu noroi. Au făcut rost de încă 120.000 de dolari. Anchetatorii numesc această metodă „JACKPOTTING” - forțarea bancomatelor să elibereze bani prin manipularea sistemului informatic.

Alan KARR, AGENT SPECIAL FBI: „În general, este vorba despre grupări mult mai bine organizate și, de regulă, despre mai multe persoane, nu doar despre cineva care apare la o bancă.”

Zile întregi supraveghează băncile, studiază camerele de securitate și identifică vulnerabilitățile sistemelor. Apoi trec la acțiune.

Alan KARR, AGENT SPECIAL FBI: „-Se deplasează apoi într-un alt stat?

Da, se deplasează într-un alt stat sau într-o altă zonă.”

Băncile au raportat peste 1.900 de incidente de tip jackpotting începând din 2020. Numai anul trecut pierderile au depășit 20 de milioane de dolari.

Alan KARR, AGENT SPECIAL FBI: „Le recomandăm întotdeauna băncilor să adopte măsuri de precauție de bun-simț: să actualizeze software-ul pentru a elimina vulnerabilitățile, să consolideze protecția fizică a bancomatelor și să instaleze camere de supraveghere în zonă.”

Până acum, poliția nu are niciun suspect în legătură cu dubla lovitură din Glendale.