Festivalul de Film de la Veneția și-a desemnat câștigătorii. Marele premiu, „Leul de Aur”, a revenit dramei „Woman Unknown”. Filmul a adus și trofeul pentru cea mai bună actriță, în timp ce alte două producții au fost recompensate cu Leul de Argint. Un documentar despre războiul din Gaza a primit, de asemenea, premiul special al juriului.

„Leul de Aur pentru cel mai bun film merge la „Woman Unknown” de May el-Toukhy.”

Drama „Femeia necunoscută”, plasată în Danemarca de după ocupația nazistă, a câștigat marele premiu la cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția.

Regizoarea May el-Toukhy a devenit astfel a opta femeie din istoria festivalului care cucerește „Leul de Aur”. Pelicula spune povestea unei femei care încearcă să-și construiască o viață nouă, dar este urmărită de trecut.

Leul de Argint pentru regie i-a revenit lui Ilia Hîrjanovski, pentru filmul „Dau”, despre fizicienii sovietici implicați în construirea bombei atomice. Producția filmului a durat mai bine de 20 de ani.

„Poate trebuie să îi trimitem la armată? Suntem în pragul războiului, dar voi stați aici și zâmbiți. Nu știu dacă sunteți fizicieni de renume, dar voi trebuie să ne dați ce cerem.”

Regizorul, care a renunțat la cetățenia rusă în semn de protest față de războiul din Ucraina, le-a dedicat premiul ucrainenilor, inclusiv mamei sale, născută în această țară. Marele premiu al juriului a fost câștigat de „Possible Love”, filmul regizorului sud-coreean Lee Chang-Dong. Pelicula este o dramă despre două cupluri căsătorite, din clase sociale foarte diferite, ale căror vieți ajung să se intersecteze.

„Nu voi uita niciodată acest moment.”

Regizorii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor au primit premiul special al juriului pentru documentarul „Naza”. Filmul prezintă mărturiile a 24 de foști și actuali membri ai armatei israeliene despre strategiile militare folosite în războiul din Gaza și despre ceea ce aceștia descriu drept uciderea sistematică a civililor palestinieni.