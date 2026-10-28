Trenul Iryo, care a fost lovit din spate, staționa ca urmare a unei „defecțiunii informative” pe calea ferată care a dus la oprirea tuturor trenurilor. În ciuda acestei comenzi, trenul de mare viteză AVE a primit permisiunea de deplasare și l-a lovit violent din spate, a anunțat ministrul spaniol Transporturilor, Óscar Puente, citat de El Confidencial.

El a precizat că „o defecțiune informatică” a afectat un tronson de 69 km de cale ferată, motiv pentru care s-au aplicat măsurile de siguranță corespunzătoare, și anume oprirea trenurilor.

În timp ce trenul Iryo, care a fost lovit din spate, staționa ca urmare a comenzii primite, cel de mare viteză AVE a primit permisiunea de a circula.

„Trenul AVE implicat în accident a primit autorizația de a-și relua călătoria la ora 8:36. Între ora 8:36 și ora 8:53, momentul impactului, trenul a parcurs 25 km în timp ce trenul Iryo era oprit. Viteza nu este încă cunoscută, dar ar fi putut ajunge până la 200 km pe oră pe acel tronson. În cele din urmă, a intrat în coliziune cu trenul Iryo, care era oprit”, explică el.

Pe cine dă vina ministrul

Oscar Puente consideră că „circumstanțele care au dus la reluarea călătoriei sunt inexplicabile”. „Decizia a fost luată în timp ce trenul era oprit și la intrarea în gara Urda se afișa un semnal roșu.”, a spus ministrul.

Ministrul Transporturilor a dat vina pe operatorii de la centrul de control pentru producerea accidentului, întrucât, în cazul unor defecțiuni ale sistemului, centrul de control preia comanda și transmite ordine trenurilor. El a precizat că operatorul era un angajat cu experiență, iar în asemenea circumetanțe i se alătură un aistent.

Operatorul centrului de control care reglementa traficul pe linia pe care circulau trenurile implicate în coliziune a fost audiat de agenții Gărzii Civile și de tehnicienii din cadrul Comisiei de Investigare a Accidentelor Feroviare (CIAF), potrivit presei spaniole.

Surse apropiate anchetei au declarat agenției EFE că specialiștii Gărzii Civile oferă asistență tehnicienilor CIAF, care se ocupă de anchetă pentru a stabili cauzele tragicului accident, scrie Hotnews.

Cel puțin 64 de decese

Cele două trenuri de călători s-au ciocnit miercuri dimineața devreme în Urda, în apropiere de Toledo. Serviciilor de urgență au anunțat că trei vagoane au căzut de pe un terasament.

Cel puțin 64 de persoane și-au pierdut viața, iar surse din cadrul guvernului regional al Castiliei-La Mancha afirmă că se așteaptă ca numărul victimelor să crească.

„Se preconizează că vor fi mai multe victime, deoarece nu a fost posibil să se ajungă în adâncul vagoanelor”, a declarat Emiliano García-Page de la postul de comandă al intervenției.

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