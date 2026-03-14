Reza Pahlavi, fiul în exil al ultimului șah al Iranului, a declarat sâmbătă că este pregătit să conducă țara „imediat ce Republica Islamică va cădea”, transmite France Presse, scrie hotnews.ro.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sale de socializare, Reza Pahlavi, care locuiește în Statele Unite, a indicat că lucrează la selectarea unor personalități care trăiesc în Iran și în străinătate care să facă parte dintr-un „sistem de tranziție”.

„Au fost identificate și evaluate persoane competente, atât din țară, cât și din străinătate, pentru a conduce diferitele componente ale sistemului de tranziție”, a afirmat el, în timp ce războiul inițiat de Statele Unite și Israel a intrat sâmbătă în a treia săptămână.

„Sistemul de tranziție, pregătit să preia guvernarea”

„Sistemul de tranziție, sub conducerea mea, va fi pregătit să preia guvernarea țării imediat ce Republica Islamică va cădea și, în cel mai scurt timp, să instaureze ordinea, securitatea, libertatea și condițiile necesare prosperității și dezvoltării Iranului”, a adăugat el în mesajul său publicat în farsi și engleză.

Reza Pahlavi, care nu s-a mai întors în Iran de la revoluția din 1979 care a răsturnat monarhia, conduce una dintre numeroasele mișcări de opoziție cu sediul în străinătate.

El a ieșit în prim-planul scenei internaționale în timpul mișcării de protest din Iran care a atins apogeul în ianuarie.

În mesajul său, Reza Pahlavi a afirmat că procesul de selecție a membrilor organismului de tranziție a fost condus de Saeed Ghasseminejad, principalul consilier pentru problemele iraniene în cadrul think tank-ului american Foundation for Defense of Democracies (FDD) și un oponent acerb al Republicii Islamice.

Reza Pahlavi nu pare să-l fi convins pe Trump

Fiul ultimului șah nu a reușit până în prezent să obțină sprijinul președintelui american Donald Trump, cu care nu s-a întâlnit niciodată oficial și care și-a exprimat în repetate rânduri scepticismul cu privire la capacitatea sa de a conduce Iranul.

„Se vorbește despre fiul șahului (…) dar el nu a mai fost acolo (în Iran, n.r.) de foarte mulți ani”, a declarat recent Donald Trump.

Președintele american a evocat scenariul unei soluții interne după modelul Venezuelei, unde forțele americane l-au capturat în ianuarie pe președintele Nicolas Maduro, care a fost înlocuit de fosta sa vicepreședintă, Delcy Rodriguez.

„Îmi place ideea unei soluții interne, pentru că funcționează bine; cred că am demonstrat-o deja până acum în Venezuela”, a declarat el.