Un incendiu de vegetație de amploare, care a izbucnit ieri, a provocat panică în rândul turiștilor aflați în peninsula Halkidiki, după ce flăcările s-au apropiat periculos de hoteluri, pensiuni și zone de plajă. Acum, pompierii au reușit să îl aducă sub control și luptă cu focarele din zonele greu accesibile. Și alte țări europene se confruntă cu incendii de vegetație pe fondul caniculei și al secetei.

Incendiul a izbcnit ieri după-amiază într-o zonă împădurită din localitatea Siviri, din peninsula Halkidiki. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins foarte repede către zonele locuite. 20 de hoteluri, dar și mai multe locuințe, au fost evacuate. Peste 480 de localnici și turiști au fost luați cu bărcile de pe plaja din Siviri.

David PAVELIUC, LOCALNIC: „Toți au zis că probabil se rezolvă imediat, dar s-a extins destul de rapid. Am văzut flăcări în drum spre casă după ce am fost evacuați. Autoritățile au încercat să fie cât mai bine pentru toată lumea și să ne scoată pe toți de acolo.”

Incendiul a avansat atât de repede, încât, în aproximativ două ore și jumătate, a ajuns să ardă pe un front de trei kilometri, relatează presa elenă. Mai multe drumuri au fost închise, sau au devenit greu accesibile.

La sol au fost mobilizați peste 220 de pompieri și 57 de auspeciale, ajutați de avioane-cisternă și de elicoptere.

Bogdan DONICI, LOCALNIC: „Doi pompieri au ajuns la spital cu răni ușoare. Au fost în totalitate 2-3 case afectate și, la fel, câteva mașini, 2-3 mașini (distruse) în totalitate. Pompierii au ajuns foarte repede la fața locului și, în maximum o oră, aveau 10 avioane Canadair, 9 elicoptere.”

Cei evacuați pe mare au primit adăpost temporar în stațiunea Sani. Autoritățile au creat o platformă specială prin care hotelurile din zonă au anunțat în timp real câte camere sunt disponibile. Astfel, oamenii au putut fi direcționați rapid către locurile de cazare.

Presa din Grecia scrie că incendiul ar fi izbucnit după ce un stâlp de electricitate a fost dărâmat de rafalele puternice. Iar o scânteie a aprins vegetația uscată.

Pericolul nu a trecut în Halkidiki.

Autoritățile au anunțat începând de azi restricții temporare privind accesul pietonilor și al vehiculelor în zonele împădurite din zonele Kassandra, Sithonia și Aristotelis. Poliția va monitoriza punctele de acces către drumurile forestiere, iar autoritățile au precizat că persoanele găsite în zonele restricționate pot fi evacuate. Cei care încalcă restricțiile riscă o amendă de 300 de euro.

Și în regiunea croată Dalmația, incendiile de vegetație au ars case și mașini și au dus la evacuarea a sute de localnici și turiști. Mai multe persoane au fost rănite.

Pompierii din Muntenegru luptă, la rândul lor, cu mai multe incendii care amenință clădiri și plantații de măslini, dintr-o regiune sudică de la Marea Adriatică. Autoritățile au mobilizat militari și aeronave de stingere pentru a limita extinderea flacarilor.

Iar în Marea Britanie, un incendiu de vegetație s-a extins către zonele locuite din localitatea Stourbridge, în apropiere de Birmingham. Mai multe locuințe au fost înghițite de foc. Un copil și trei pompieri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii spun că incendiul din Stourbridge e unul dintre cele mai violente din istoria serviciului local de intervenție. Au mai fost raportate incendii și în zonele de mlaștină și dealurile din sud-estul Țării Galilor.