Un tren de marfă prins între flăcări și sute de incendii scăpate de sub control. Este imaginea dezastrului cu care se confruntă Canada. Provincia Ontario este cea mai afectată. Fumul s-a răspândit pe suprafețe uriașe, degradând calitatea aerului atât în Canada, cât și în nordul Statelor Unite.

Imaginile dramatice, filmate în provincia Ontario, redau scenele prin care au trecut conductorii unui tren de marfă în timp ce garnitura este înconjurată de flăcări. Oamenii au cerut ajutor de urgență.

„Jordy, ne auzi? Trebuie să ne mișcăm repede!”



Toți angajații aflați în zonă au fost salvați în siguranță, au transmis ulterior autoritățile canadiene. Dar, în provincia canadiană sunt în continuare active peste 100 de incendii de vegetație, iar mai multe comunități din nord-vest sunt în pericol.

Norul de fum transportat de vânt s-a extins pe mii de kilometri.

În orașul Toronto, cel mai mare și mai populat din Canada, cerul a căpătat o culoare portocalie, iar vizibilitatea a scăzut dramatic. Platformele care monitorizează calitatea aerului au clasat orașul printre cele mai poluate din lume.

„Nu am mai văzut așa ceva!”



Autoritățile i-au sfătuit pe localnici să evite, pe cât posibil, ieșirile din casă și să țină ferestrele închise.



Howard SHAPIRO, DIRECTOR AL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN CANADA: „ E ca și cum Pământul ar fuma o țigară, iar noi am inhala fumul rezultat. Acele particule conțin un amestec de substanțe chimice și diferiți compuși."



Efectele se resimt și peste graniță. Avertismente privind calitatea aerului au fost emise și în Statele Unite - în Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ontario și New York, iar meteorologii estimează că fumul dens va ajunge inclusiv în zona capitalei americane, Washington D.C.



Seceta prelungită, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au creat condiții ideale pentru propagarea incendiilor de vegetație. Potrivit cercetătorilor de la Columbia Climate School, încălzirea globală determinată de arderea combustibililor fosili contribuie la creșterea frecvenței și intensității acestor incendii. În prezent, aproximativ 40 de incendii majore sunt active în 15 state americane, printre ele California, Oregon, Utah, Colorado, Idaho, Carolina de Nord și Minnesota.