Fostul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, a devenit soldat în rezervă al Forțelor Armate Naționale ale Letoniei. Diplomatul leton a anunțat că a absolvit un program de instruire militară de trei săptămâni, în cadrul căruia a învățat inclusiv să folosească armele în siguranță, să acorde primul ajutor și să contracareze dronele.

Mazeiks a povestit că perioada de pregătire a fost una intensivă și i-a oferit numeroase abilități pe care nu le avea anterior.

„După trei săptămâni de antrenament intensiv, am devenit soldat în rezervă al Forțelor Armate Naționale. În aceste săptămâni am învățat multe abilități noi – să mânuiesc o armă în siguranță, să acord primul ajutor răniților, să contracarez atacurile cu drone și, desigur, am învățat rutina militară – disciplina, marșul și multe altele”, a scris diplomatul.

„Oamenii de afaceri, medicii și diplomații de ieri încep să lucreze împreună”

Fostul ambasador al UE spune că una dintre cele mai puternice experiențe a fost să vadă cum oameni cu profesii complet diferite ajung să formeze o echipă în timpul pregătirii militare.

„Este un sentiment aparte când oamenii de afaceri, medicii și diplomații de ieri încep să mărșăluiască în pas și să lucreze împreună ca o echipă”, a menționat Mazeiks.

Printre amintirile sale preferate se numără și patrularea la primele ore ale dimineții, prin pădure.

„Am vrut să dobândesc abilitățile necesare pentru a-mi apăra țara”

Diplomatul leton afirmă că decizia de a urma instruirea militară are legătură cu experiența sa de peste trei decenii în serviciul diplomatic și cu dorința de a contribui direct la securitatea țării sale.

„După ce am lucrat mai bine de 30 de ani ca diplomat pentru consolidarea securității Letoniei, am vrut să dobândesc abilitățile necesare pentru a putea să o apăr cu arma, dacă va fi nevoie”, a explicat acesta.

Mazeiks a mulțumit Forțelor Armate Naționale ale Letoniei pentru oportunitatea oferită și Ministerului Afacerilor Externe de la Riga pentru susținere.

A fost ambasador al UE la Chișinău timp de patru ani

Jānis Mažeiks a devenit ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova la 1 septembrie 2021 și și-a încheiat mandatul la 31 august 2025.

În prezent, funcția de ambasador al UE în Republica Moldova este deținută de Iwona Piorko.

Mažeiks ocupă în prezent funcția de șef al Departamentului de planificare a politicilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Letoniei.

Janis Mazeiks/ Facebook

Janis Mazeiks/ Facebook