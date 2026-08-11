Fostul șef al statului sirian, înlăturat de la putere în 2024, s-a refugiat în Rusia, unde trăiește în prezent, potrivit Associated Press.

Un tribunal sirian l-a condamnat la moarte în absență pe fostul președinte sirian Bashar al-Assad, împreună cu fratele său mai mic, pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului din Siria, care a durat 14 ani și s-a soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți.

În același dosar a fost condamnat la moarte și vărul matern al lui al-Assad, Atef Najib, acuzat că a condus represiunea din provincia sudică Daraa, care a dus la izbucnirea revoltei și, ulterior, la războiul civil.

În condiții de securitate strictă, Najib a stat într-o cușcă, îmbrăcat în uniformă de deținut, în timp ce judecătorul a citit sentința.

Al-Assad și fratele său, Maher, au fugit în Rusia după ce insurgenții au intrat în Damasc în decembrie 2024.

Najib a fost reținut ulterior și a devenit unul dintre cei mai înalți oficiali trimiși în judecată.

Najib este un fost general de brigadă al armatei siriene care, în 2011, sub conducerea lui al-Assad, a fost șeful Serviciului de Securitate Politică din provincia Daraa, din sudul Siriei, scrie

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