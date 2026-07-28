220 de mii de persoane evacuate, zeci de mii de hectare arse, aproape 100 de pompieri răniți și sute de case mistuite de flăcări. Este bilanțul incendiilor de vegetație din Franța. Deocamdată, flăcările de lângă orașul Bordeaux sunt sub control. Dar noul val de canicula ar putea agrava situatia!

Regiunile Gironde și Landes, din sud-vestul Franței, se află sub alertă din cauza unui val de căldură care va atinge apogeul mâine, si va ingreuna si mai mult situatia. Incendiile sunt considerate „foarte imprevizibile”, în special în regiunea Gironde. Aici, peste 42.000 de hectare s-au făcut scrum.

LARISA ANTAL CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „ Suntem la 30 de kilometri de Bordeaux. pe drum am vazut foarte multe masini d epompieri si nu intamplator ne-am oprit aici. efectele incendiului se vad foarte bine. o intreaga padure carbonizata, cel putin atat cat putem privi noi cu ochii. vedem doar copaci care au ars pana aproape de varf. la sol totul s-a transformat in cenusa si desi pare ca totul a ars inca mai descoperim focare mici. uitati aici, de aici inca iese fum pare ca se reaprinde si solul arde. ”

Primarul din Bordeaux a spus că se pregătește pentru „orice scenariu", pentru că unul dintre focare se află la doar 15 km de orașul său, unde locuiesc aproape 300.000 de oameni.



În plus, metropola franceză îi adăpostește acum și pe cei evacuați din calea focului.



AURELIEN BINET, ADMINISTRATORUL UNUI CENTRU PENTRU REFUGIAȚI: „Acum avem 2.000 de persoane. Capacitatea maximă este aproape 25.000, dar avem locuri, în total, pentru 40.000 (de oameni).”

LEONARD VELICU, VOLUNTAR, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI EURROM: „Cei care vin aici au facilități la duș, au... dacă au copii au pamperși, au șampon, produse de primă necesitate, au haine de schimb, au încălțăminte, au hrană.”

LARISA ANTAL CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA:„ În acest spațiu au ajuns până acum și 50 de români care nu au vrut să rămână foarte mult aici din cauza înghesuielii. După cum puteți vedea, este foarte multă lume. Au fost repartizați, în schimb, în hoteluri și camere studențești disponibile. Statul le asigură, însă, doar cazarea, așa că vor trebui să-și cumpere singuri de mâncare.”

România prelungeşte cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri trimiști pentru stingerea incendiilor de vegetaţie din Franţa.

JEROME STEFFE, PRIMARUL LOCALITĂŢII CESTAS: „ Incendiul este enorm. Când crezi că ai câștigat o bătălie, la nici două ore după, flăcările devin și mai puternice. Nu am mai văzut niciodată așa ceva în Franța. Cred că este incendiul secolului. ”

MELISSA BELL, CNN: „ În acest camping din peninsula Cap-Ferret, se pot vedea distrugerile provocate de incendiu. În jurul nostru, cenușa și focarele care încă fumegă pot reizbucni în orice moment. Întreaga peninsulă rămâne evacuată. În mod normal, în această perioadă a anului, aproximativ 40.000 de oameni se aflau în peninsula Cap-Ferret. Nimeni nu va avea voie să revină până când focul nu va fi stins complet. Asta înseamnă pierderi economice uriașe pentru această regiune. ”



Aflat în vizită în zona mistuită de flăcări din regiunea Gironde, președintele francez a promis că țara va câștiga lupta împotriva flăcărilor, iar după acest coșmar, Franța va replanta păduri mai bine adaptate efectelor schimbărilor climatice.



EMMANUEL MACRON, PREȘEDINTELE FRANȚEI:„ Incendiile din pădurea Landes de Gascogne sunt extrem de greu de controlat din cauza solului bogat în turbă și a caracteristicilor pinilor, care favorizează propagarea rapidă și imprevizibilă a flăcărilor atunci când vântul se intensifică. Peste toate acestea se suprapune și seceta extremă.”

Alte incendii de vegetație fac prăpăd și în alte regiuni ale Franței, inclusiv pe insula Corsica.