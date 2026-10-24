Franța a mobilizat circa 70 de mii de polițiști și jandarmi, inclusiv unități de elită, pentru protestele anunțate astăzi. Comercianții din Paris și din alte orașe mari și-au baricadat deja vitrinele. Măsuri stricte de securitate au fost luate și la Milano, unde militarii patrulează în zona Domului, iar vehicule blindate au fost desfășurate în centrul orașului.

Așa arată acum Parisul, unde baricadele din lemn și gardurile de protecție au devenit parte din peisajul străzilor centrale. În fața unor clădiri istorice au fost instalate panouri de protecție, iar pe străzi patrulează polițiști și jandarmi. Mașini de intervenție, inclusiv vehicule blindate ale forțelor de ordine, au fost mobilizate pentru a preveni noi confruntări.

Alex ROSSI, CORESPONDENT SKY NEWS: „După cum vedeți, toate vitrinele sunt acoperite cu scânduri. Aceeași imagine se repetă de-a lungul întregii străzi. Suntem în această zonă de aproximativ o oră și am văzut muncitori montând panouri de protecție, pentru a preveni pagubele de felul celor provocate weekendul trecut.”

După ce protestele pașnice de weekendul trecut au degenerat în violențe, autoritățile franceze spun că de această dată au luat măsuri sporite de securitate.

Laurent NUNEZ, MINISTRUL FRANCEZ DE INTERNE: „70 de mii de ofițeri de poliție și jandarmi vor fi desfășurați în toată țara. Printre aceștia se vor număra forțe locale din diferite departamente, precum și unități mobile, inclusiv unități de poliție antirevoltă și escadrile mobile de jandarmi.”

La finalul săptămânii trecute, participanții care au deturnat manifestațiile au vandalizat și jefuit peste 3.000 de magazine din întreaga țară, provocând pierderi estimate la câteva milioane de euro, iar 2.700 de persoane au fost reținute în urma violențelor.

Astfel, în acest weekend, mai multe muzee și obiective turistice și-au închis porțile, printre care muzeul Luvru.

Tablou similar și la Milano, unde centrul orașului este păzit de polițiști, carabinieri și militari. În Piața Domului, una dintre cele mai vizitate zone ale orașului, au fost desfășurate vehicule blindate ale armatei, iar patrulele verifică identitatea unor trecători.

În cartierul comercial, inclusiv pe străzile cu magazine de lux, vitrinele au fost acoperite cu panouri din lemn, de teama unor noi atacuri. Unele magazine au rămas deschise, în timp ce altele au anunțat că își vor suspenda activitatea pe parcursul zilei.

