Spania se confruntă cu una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani, după ce aproximativ 60.000 de persoane au pătruns ilegal în exclava spaniolă Ceuta din nordul Africii, în puțin peste 24 de ore. În fața valului fără precedent de migranți veniți din Maroc, autoritățile spaniole au mobilizat armata pentru întărirea securității la frontieră, în timp ce Uniunea Europeană cere returnarea rapidă a persoanelor care au intrat ilegal pe teritoriul comunitar.

Situația din orașul autonom Ceuta s-a deteriorat rapid, după ce zeci de mii de migranți au trecut granița dintre Maroc și enclava spaniolă, fie înotând în jurul digului de frontieră, fie forțând gardurile de protecție.

Președintele administrației locale din Ceuta, Juan Vivas, a declarat că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în oraș în acest episod, echivalentul a aproape 70% din populația exclavei, transmite digi24.ro.

„Este imposibil să absorbim o asemenea presiune”, a avertizat oficialul spaniol, descriind situația drept fără precedent.

În paralel, autoritățile au anunțat că bilanțul victimelor continuă să crească. Cel puțin 34 de persoane și-au pierdut viața încercând să ajungă înot pe teritoriul spaniol.

Spania mobilizează armata și accelerează repatrierile

În fața crizei, Guvernul de la Madrid a decis mobilizarea forțelor armate pentru sprijinirea Gărzii Civile în misiunile de control al frontierei și menținere a ordinii publice.

Premierul Pedro Sánchez s-a deplasat de urgență în Ceuta, unde a calificat pătrunderea masivă a migranților drept „un atac” și „o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”.

Șeful Executivului a anunțat că procedurile de expulzare au fost accelerate și a precizat că peste 25.000 de migranți au fost deja returnați în Maroc, în urma cooperării dintre cele două state.

Totodată, autoritățile spaniole intenționează să instaleze bariere plutitoare în zona de frontieră pentru a împiedica noi traversări ilegale.

Uniunea Europeană: „Situația este inacceptabilă”

Criza din Ceuta a provocat reacții rapide la nivel european.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că imaginile din Ceuta sunt „inacceptabile” și a subliniat că „returnările trebuie să fie rapide”, în conformitate cu legislația europeană.

La rândul său, comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, a transmis că Bruxellesul este în contact permanent cu autoritățile spaniole și a precizat că, potrivit informațiilor disponibile, nu s-au înregistrat deplasări ale migranților din Ceuta către Europa continentală sau alte state membre ale Uniunii Europene.

Oficialul european a salutat cooperarea dintre Spania și Maroc și a reiterat disponibilitatea Comisiei Europene de a sprijini Madridul în gestionarea frontierei externe a Uniunii.

Criza reaprinde disputa privind migrația în Europa

Valul de migranți a alimentat și tensiunile politice din Europa.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să analizeze inclusiv posibilitatea suspendării Spaniei din spațiul Schengen, în timp ce Franța a anunțat consolidarea controalelor la frontiera cu Spania.

În Italia, premierul Giorgia Meloni a calificat imaginile din Ceuta drept „șocante” și a cerut măsuri ferme pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Între timp, administrația americană condusă de Donald Trump a folosit imaginile din Ceuta pentru a susține politica sa privind imigrația, iar vicepreședintele JD Vance a afirmat că situația din Spania reprezintă un avertisment privind consecințele migrației ilegale necontrolate.

Criza din Ceuta este considerată una dintre cele mai grave provocări cu care s-a confruntat frontiera externă a Uniunii Europene în ultimii ani, iar autoritățile spaniole avertizează că situația rămâne extrem de volatilă.