Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) anunță că a dejucat un presupus atac cu drone, pregătit de Ucraina chiar de pe teritoriul rus. Potrivit serviciului rus, țintele vizate ar fi fost o componentă importantă a sistemului de apărare antirachetă al Moscovei și o infrastructură electrică. Doi bărbați au fost arestați în acest caz.

Potrivit informațiilor prezentate luni de FSB și citate de Reuters, cei doi suspecți ar proveni din regiunea Caucazului de Sud și ar fi acționat la indicațiile Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Serviciul rus afirmă că bărbații au preluat drone de tip FPV, controlate de la distanță, și explozibili din două regiuni ale Rusiei, după care le-au transportat în regiunea Moscovei. Acolo, suspecții ar fi pregătit și activat dronele, care, potrivit versiunii FSB, urmau să fie dirijate din Ucraina în timpul atacului.

Ar fi fost recrutați pentru a pregăti un sabotaj

Reprezentanții FSB susțin că unul dintre bărbați ar fi fost recrutat de un ofițer al serviciului ucrainean și convins, în schimbul unei sume de bani, să meargă în Rusia pentru a pregăti o operațiune de sabotaj. Ulterior, acesta ar fi implicat și o persoană din cercul său apropiat.

Potrivit aceleiași surse, cei doi au fost reținuți în timp ce pregăteau atacul asupra infrastructurii electrice și asupra unei componente a sistemului de apărare antirachetă al Moscovei.

Deocamdată, Kievul și Serviciul de Securitate al Ucrainei nu au comentat acuzațiile. Informațiile prezentate de FSB nu au putut fi confirmate independent.

Ucraina a mai lovit ținte militare rusești aflate la mare distanță de front

Ucraina a desfășurat anterior operațiuni cu drone în interiorul teritoriului rus. În iunie 2025, Kievul a anunțat o operațiune de amploare împotriva unor aerodromuri militare rusești aflate la distanțe mari de granița ucraineană.

Dronele ar fi fost lansate din camioane amplasate în apropierea bazelor aeriene, unde erau staționate inclusiv bombardiere strategice de tip Tu-95 și Tu-22M3. Potrivit unui bilanț american citat în relatările despre operațiune, până la 20 de aeronave ar fi fost lovite, aproximativ zece dintre acestea fiind distruse.

Moscova și Kievul se acuză reciproc în mod repetat de atacuri asupra unor obiective militare și de infrastructură, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.