Negociatorii americani le-au spus oficialilor europeni și ucraineni că administrația de la Casa Albă ar dori ca Rusia și Ucraina să ajungă la un acord de pace până la începutul lunii ianuarie 2027, înainte de preluarea Congresului de către democrați.

Potrivit unui oficial european, americanii „presează” și „există îngrijorări” că Ucraina „va trebui să facă concesii semnificative” pentru a ajunge la vreun fel de acord, scrie Financial Times citând surse.

„Americanii se grăbesc, dar Putin nu”, a adăugat o altă sursă.

Un oficial a spus că „lui Trump îi place Putin și el [președintele SUA] vrea să termine totul până în ianuarie”.

Vorbind la o conferință de presă din 20 noiembrie, Trump a declarat că a avut discuții excelente cu Vladimir Putin pe tema Ucrainei la summitul trilateral din China. Potrivit președintelui SUA, Putin „și-a exprimat clar dorința ca războiul dintre Rusia și Ucraina să fie rezolvat pe cale diplomatică”.

Potrivit Bloomberg, după summitul cu China, Trump i-a sunat pe liderii europeni de la Air Force One, care se adunaseră la Berlin pentru o întâlnire a „coaliției celor dispuși”, împreună cu Volodimir Zelenski.

Le-a spus că Putin vrea să pună capăt războiului.

La rândul său, Vladimir Putin a declarat în cadrul unei conferințe de presă din China că a luat în considerare un posibil armistițiu cu Ucraina în mai multe domenii, dar a abandonat ideea după atacurile Forțelor Armate Ucrainene asupra Podului Crimeea.

„Nu vom negocia după atacurile asupra Podului Crimeea”, a spus Putin.

Surse au declarat pentru The Kyiv Independent că negociatorii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, le-au spus oficialilor ruși și ucraineni că runda actuală de discuții ar putea fi ultima oportunitate reală de a ajunge la un acord de pace înainte ca situația politică de la Washington să se schimbe.

De exemplu, o preluare a Congresului de către Partidul Democrat ar putea duce la o presiune sporită asupra Casei Albe pentru a crește ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei. În consecință, poziția de negociere a Rusiei ar putea fi serios slăbită, scrie știrileprotv.ro