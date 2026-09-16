Sediul din Priştina al misiunii civile a Uniunii Europene în Kosovo (EULEX ) a fost atacat miercuri cu pietre şi alte obiecte de sute de kosovari după ce au fost cunoscute pedepsele cu închisoarea pronunţate de un tribunal de la Haga împotriva liderilor Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK), informează EFE, preluată de Agerpres.

Televiziunea publică kosovară TV Klan a transmis în direct adunarea oamenilor din faţa clădirii EULEX, care era protejată de un dispozitiv mare de poliţişti.

Imaginile au arătat cum populaţia, indignată de verdictele care i-au găsit vinovaţi de crime de război pe luptători consideraţi în Kosovo eroi naţionali pentru lupta lor pentru independenţă, arunca în clădire cu obiecte contondente, precum pietre, dale şi sticle de plastic, pe lângă artificii, spărgând câteva geamuri.

Potrivit presei locale, mulţimea s-a adunat după ce Tribunalul Special pentru Kosovo (TSK) de la Haga a pronunţat miercuri condamnările în primă instanţă împotriva fostului preşedinte kosovar Hashim Thaci şi a altor trei foşti lideri ai UCK, transmite hotnews.ro.

Sentințele, urmărite de mii de oameni în centrul Priștinei

Thaci, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război, deţineri arbitrare, tratamente crude, tortură şi ucidere în timpul conflictului din Kosovo din 1998-1999, o pedeapsă egală cu cea primită de Jakup Krasniqi, în timp ce Kadri Veseli şi Rexhep Selimi au fost condamnaţi la 18, respectiv 13 ani de închisoare.

În centrul Priştinei, mii de oameni au urmărit în direct citirea sentinţelor. Piaţa principală din Priştina s-a umplut de cetăţeni îmbrăcaţi în haine de camuflaj, fluturând însemne UCK şi scandând sloganuri precum „Libertatea are un nume” şi „Libertatea nu poate fi închisă”. Toţi protestatarii intervievaţi de postul de televiziune au considerate nedrepte hotărârile de primă instanţă.

Când mulţimea s-a dispersat, multe persoane au continuat să mărşăluiască pe străzile din jur scandând „UCK”, iar o parte s-a îndreptat spre sediul EULEX.

Implicarea misiunii europene în proces datează din 2010, când a creat un grup de lucru pentru a investiga crime de război în timpul conflictului din Kosovo, lucru care a dus la înfiinţarea Sălilor Specializate ale Kosovo (KSC), denumirea oficială a tribunalului care astăzi i-a condamnat pe foştii membri ai UCK.

EULEX, cea mai mare misiune civilă desfăşurată de UE în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună, a oferit sprijin operaţional în investigarea cazului, organizarea audienţelor şi emiterea citaţiilor.

Misiunea civilă europeană a fost creată în 2008 pentru a ajuta Kosovo, după autoproclamarea independenţei în acelaşi an, să construiască instituţii sustenabile şi independente bazate pe statul de drept în domeniile poliţienesc, judiciar şi vamal.