Furt de milioane de euro în Italia, cu suspecți moldoveni. Cinci dintre cei nouă cetățeni ai Republicii Moldova vizați într-o anchetă privind furtul unor tablouri semnate de Renoir, Cézanne și Matisse au fost reținuți. Cele trei opere de artă, evaluate la aproximativ nouă milioane de euro, au fost recuperate de carabinieri.

Potrivit anchetatorilor italieni, tablourile au fost furate la sfârșitul lunii martie din colecția privată a Fundației Magnani-Rocca, din apropiere de Parma. Hoții ar fi acționat extrem de rapid: au forțat ușa muzeului și, în aproximativ trei minute, au fugit cu cele trei opere.

Este vorba despre „Pești”, de Pierre-Auguste Renoir, evaluată la aproximativ trei milioane de euro, „Natură statică cu cireșe”, de Paul Cézanne, estimată la șase milioane de euro, și „Odalisca pe terasă”, de Henri Matisse.

Ancheta, care a durat aproape cinci luni, a dus la identificarea a nouă suspecți de origine moldovenească. Cinci dintre ei au fost reținuți și sunt suspectați de asociere în scopul comiterii de furturi și alte infracțiuni contra patrimoniului.

Carabinierii au ajuns la suspecți după ce au analizat imaginile camerelor de supraveghere, datele telefoanelor și ale antenelor de telefonie, interceptările și urmele informatice. Printre indiciile găsite la locul furtului s-au numărat un extinctor și mânerul rupt al unui târnăcop.

Cele trei tablouri au fost găsite ulterior în locuința unuia dintre suspecți. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării.