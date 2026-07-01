În România, mai multe zone din țară au trecut ieri, brusc, de la caniculă și vreme însorită, la furtuni devastatoare. A plouat cu găleata, iar vântul a bătut cu putere, a dărâmat copaci și a desprins bucăți din acoperișurile clădirilor. Furia naturii a făcut și victime. Pe o șosea din Ilfov, pasagerul unui autoturism a murit, strivit de un plop care a căzut peste mașină. Iar în județul Buzău, un bărbat a fost rănit, după ce un copac s-a prăbușit peste ghereta în care se afla. Tot acolo, un fulger ar fi provocat un incendiu, la o clădire.

În localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat a murit, după ce un plop uscat de pe marginea șoselei s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Șoferul a scăpat cu viață, dar pentru pasager, salvatorii nu au mai putut face nimic.

Larisa ANTAL, CORESPONDENT PRO TV: „În bataia vântului, unul dintre plopi a căzut direct pe parbrizul mașinii, iar impactul a fost atât de puternic încât echipajele de intervenție au fost nevoite să taie plafonul autoturismului dar și una dintre portiere pentru a scoate de acolo victimele care au rămas încarcerate”.

În județul Buzău, un copac s-a prăbușit, de această dată, peste o gheretă, în care era un bărbat. Victima a ajuns la spital.

Iar 50 de oameni, din același județ, au fost evacuați de urgență din blocul în care locuiau, lovit de fulger. A urmat un incendiu care a mistuit 100 de metri pătrați.

În plus, acoperișul unui alt bloc a fost luat de vânt și a blocat o stradă întreagă.

Furia naturii s-a dezlănțuit și în județul Brăila, unde o conductă de gaze naturale a fost avariată de un arbore căzut. La fel și multe alte mașini.

În județul Hunedoara, rafalele au făcut bucăți din acoperișuri să zboare și au rupt mai multe cabluri electrice. Iar un copac s-a prăbușit peste un garaj.

Și transportul feroviar a fost afectat. Gara de Nord, a fost inundată, după ce canalizările nu au mai făcut față. Iar mai multe trenuri de călători au înregistrat întârzieri, din cauza vremii.

Ramona ȚINTEA: „Am ajuns să trăiesc cel mai lung drum de la Brașov la București, 6 ore fără 10 minute în tren. Din cauza furtunii, ne-am oprit de mai multe ori. Până acum trenul a staționat, ba în câmp, ba într-o gara.”

Precipitațiile abundente au inundat intrarea pe autostrada A3, unde mai mulți șoferi au rămas blocați cu mașinile.

Instabilitatea atmosferică va continua să facă probleme. Începând de astăzi și până mâine dimineață, jumătatea sudică a României va fi sub un cod galben de vreme rea.