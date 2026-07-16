Furtuni violente au lovit miercuri departamentul Ardèche din sud-estul Franţei, lăsând în urmă pagube importante, imaginile difuzate pe reţelele sociale dovedind violenţa fenomenului care a intervenit la capătul unei perioade de căldură extremă.

Bucăţi de grindină cu diametrul de câţiva centimetri au spart parbrize şi au acoperit în alb străzile, în plină lună iulie, relatează Le Figaro, citat de News.ro.

Departamentul Ardèche a fost grav afectat de o furtună de o intensitate rar întâlnită, care s-a abătut în cursul după-amiezii asupra zonei din jurul localităţilor Aubenas, Vals-les-Bains şi Lalevade-d’Ardèche, provocând pagube materiale importante.

În videoclipurile larg difuzate pe reţelele sociale, bucăţi de grindină cu diametrul de câţiva centimetri se prăbuşesc la sol, acoperind străzile în câteva minute şi avariind numeroase vehicule. Anumite secvenţe arată şoferi nevoiţi să oprească din cauza violenţei impacturilor, în timp ce locuitorii se adăpostesc în aşteptarea sfârşitului furtunii.

Conform mai multor mărturii postate pe reţelele sociale, unele bucăţi de grindină ar fi atins un diametru cuprins între 5 şi 7 centimetri. Căderea lor a provocat pagube la numeroase maşini, inclusiv parbrize crăpate sau sparte, dar au făcut rău şi vegetaţiei şi au avariat mai multe clădiri.

Pompierii au fost mobilizaţi pentru numeroase intervenţii legate de intemperii, în timp ce precipitaţiile abundente au provocat, de asemenea, scurgeri de apă şi inundaţii izolate.

Confruntat cu amploarea pagubelor, primarul din Aubenas, Jean-Romain Ribeyre, a declarat presei că a fost vorba de un „fenomen de o violenţă excepţională”. Imaginile arată amploarea acestui episod meteorologic, care a transformat mai multe comune din Ardèche într-un adevărat peisaj de iarnă, în plină vară.

Ardèche se număra printre departamentele pentru care La Chaîne météo a emis o alertă de cod portocaliu înainte de sosirea acestei furtuni violente, relatează stirileprotv.ro.

Pagube/ x.com

Pagube/ x.com