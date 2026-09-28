Rusia încearcă să slăbească voința aliaților Ucrainei de a continua sprijinul acordat Kievului, inclusiv prin atacuri hibride, susține comandantul suprem al forțelor aliate în Europa, generalul Alexus Grynkewich. Declarația a fost făcută luni în fața eurodeputaților.

Potrivit generalului american, statele europene ar trebui să transmită public cine se află în spatele unor atacuri hibride atunci când există suficiente dovezi pentru a face această atribuire.

Grynkewich a susținut că o astfel de reacție ar putea transmite Moscovei că strategia de a testa sau diminua sprijinul occidental pentru Ucraina nu își atinge scopul.

„Dacă există un atac hibrid asupra țării dumneavoastră, consolidarea dorinței de a sprijini Ucraina le va arăta rușilor că strategia lor nu funcționează”, a declarat comandantul NATO.

SUA își reevaluează angajamentele militare în Europa

În paralel, Washingtonul analizează modul în care își distribuie resursele militare în Europa, în contextul în care administrația americană a cerut aliaților europeni și Canadei să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea NATO. Reuters a relatat că această analiză ar putea avea implicații asupra mai multor categorii de tehnică militară americană alocată Alianței.

Datele citate de Reuters indică reduceri ale unor angajamente americane față de NATO. Numărul avioanelor F-15 și F-15E ar urma să scadă cu aproximativ o treime, până la 99 de aparate, iar cel al dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper la 12.

De asemenea, numărul aeronavelor de realimentare în zbor KC-135 și KC-46 ar urma să scadă de la 79 la 63.

Reduceri și în cazul navelor de luptă

Planurile analizate prevăd și diminuarea numărului unor mijloace navale puse la dispoziția NATO de Statele Unite.

Astfel, numărul navelor de patrulare maritimă ar urma să scadă de la 26 la 15, iar cel al distrugătoarelor de la 17 la 9. Totodată, în locul a două bombardiere strategice și două portavioane, angajamentul ar urma să includă câte unul din fiecare categorie.

Un submarin american dotat cu rachete de croazieră ar urma, de asemenea, să fie eliminat din angajamentele militare ale Washingtonului față de NATO.

Reevaluarea prezenței militare americane în Europa a fost anunțată în iunie și este estimată să dureze până la șase luni, urmând să fie analizate mai multe variante privind desfășurarea forțelor SUA, transmite Digi24.