Premiu important pentru George Clooney. Renumitul actor a primit Leul de Aur pentru întreaga sa carieră la Festivalul de Film de la Veneția. Pe scenă, actorul a ținut un discurs emoționant, dar și critic, pe alocuri, la adresa liderilor autoritari și a bogaților planetei.

George Clooney s-a făcut remarcat încă de la intrarea pe covorul roșu. Actorul a luat aparatul foto din mâna unui jurnalist și a început să-i fotografieze pe cei din jur.

Clooney, în vârstă de 65 de ani, a primit Leul de Aur pentru întreaga sa carieră. Iar trofeul i-a fost înmânat de actrița Laura Dern, alături de care a jucat într-un film.

George CLOONEY, ACTOR: „Trăim într-un moment în care cei de la conducere, oamenii cu cei mai mulți bani ne spun să ne temem unii de alții. Să ne temem unii de alții. Dar noi știm mai bine de atât, nu-i așa? Pentru că istoria ne învață o lecție. Primii oameni pe care autoritarii încearcă să îi reducă la tăcere nu sunt politicienii, ci jurnaliștii care pun întrebări, sunt artiștii care refuză răspunsurile simple, cineaștii, scriitorii, actorii și muzicienii.”

România participă la festivalul de la Venetia cu lungmetrajul „Eu contez”. Filmul o are în prim plan pe Rebeca, o tânără de etnie romă care trebuie să părăsească centrul de plasament în care a crescut și să se descurce singură.