Compania de software pentru drone Auterion şi producătorul ucrainean Skyfall intenţionează să înfiinţeze o societate mixtă pentru fabricarea de drone în Germania, destinate armatei ucrainene.

Noua unitate va produce iniţial dronele de atac Shrike, de tip FPV (first-person view), dezvoltate de Skyfall, notează News.ro.

Auterion, companie cu sediul central în Statele Unite şi fondată în Europa, furnizează tehnologie software pentru drone. Potrivit unei surse din industrie citate de Reuters, guvernul german va finanţa înfiinţarea fabricii şi va garanta comenzi de drone. Finanţarea se ridică la câteva sute de milioane de euro şi este destinată, în această etapă, achiziţiilor pentru Ucraina, însă sunt anticipate ulterior şi comenzi pentru armata germană.

Iniţiativa face parte din strategia Berlinului de integrare a tehnologiilor ucrainene de drone, testate în condiţii reale de luptă în războiul cu Rusia, în industria germană de apărare. Proiectul va fi realizat în cadrul programului oficial de cooperare militară „Build with Ukraine”, susţinut de guvernele celor două ţări.

Germania a finanţat anterior un contract pentru furnizarea a 50.000 de drone Shrike, în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro. Cele două companii au anunţat vineri că livrările au fost finalizate.

Noul parteneriat este al doilea proiect germano-ucrainean de producţie de drone în care este implicată Auterion. Primul, realizat împreună cu producătorul ucrainean Airlogix, a fost lansat în februarie şi a început producţia de serie în august.

Potrivit aceleiaşi surse, proiectul Airlogix a beneficiat de o finanţare de 300 de milioane de euro din partea guvernului german şi a efectuat deja primele livrări.

Acordul pentru noua fabrică a fost semnat în cadrul celui de-al nouălea Forum Economic Germano-Ucrainean, la care au participat cancelarul german Friedrich Merz şi premierul ucrainean Serhii Koretskyi, scrie știrileprotv.ro