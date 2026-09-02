Germania va închide ultimul consulat rus din țară - cel de la Bonn - și un centru cultural rus de la Berlin. Măsurile reprezintă răspunsul la atacul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig, de luna trecută, care îi este oficial atribuit Moscovei. Serviciile germane de informații au ajuns la concluzia că persoanele implicate au acționat în numele unor entități ale statului rus, deși nu a fost precizat despre ce instituții e vorba. Rusia a respins orice implicare și a transmis că va răspunde cu măsuri similare, urmând, probabil, să închidă Institutul Goethe de la Moscova.

Anchetatorii germani au stabilit că drona, explozibilul și detonatorul, găsite pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion de transport ucrainean Antonov, fac trimitere directă la Moscova.

Alexander DOBRINDT, MINISTRUL GERMAN DE INTERNE: „Guvernul federal concluzionează că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid de la Leipzig din 4 august. Nu considerăm incidentul de la Leipzig un caz izolat, ci îl vedem în contextul altor acțiuni hibride.”

Anchetatorii germani au stabilit că dispozitivul indică „un grad ridicat de expertiză tehnică” și o planificare minuțioasă, dar că punerea în aplicare a planului pare să fi fost lăsată în seama unui „agent de nivel inferior”. Drona a lovit aripa unui avion ucrainean, dar dispozitivul exploziv nu a fost detonat și nu a urmat o explozie.

Alexander DOBRINDT, MINISTRUL GERMAN DE INTERNE: „Presupunem că Germania va fi și pe viitor ținta unor atacuri hibride din partea Rusiei. De asemenea, este de așteptat să existe disponibilitatea de a provoca daune și mai mari, prin intermediul atacurilor hibride.”

Marți, au fost găsite dispozitive explozive și incendiare artizanale lângă o centrală electrică din landul Brandenburg. Poliția încearcă să afle dacă infrastructura energetică a fost vizată intenționat.

Johan WADEPHUL, MINISTRUL GERMAN DE EXTERNE: „Conducerea rusă a decis în mod conștient să deterioreze și mai mult relația bilaterală, deja puternic tensionată, dintre țările noastre.”

Guvernul german a anunțat că va lua măsuri la adresa Moscovei.

Johan WADEPHUL, MINISTRUL GERMAN DE EXTERNE: „Am dispus convocarea ambasadorului Rusiei. Consulatul General al Rusiei din Bonn va fi închis la 18 septembrie. Contractul pentru Casa Rusă din Berlin va fi reziliat.”

Șefa diplomației europene a transmis că atacurile hribride rusești - tot mai numeroase - nu-și vor atinge scopul.