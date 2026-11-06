Google, Meta Platforms şi TikTok au intentat procese împotriva statului California, solicitând blocarea unei noi legi care limitează utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 16 ani.

Companiile susţin că restricţiile încalcă libertatea de exprimare garantată de Constituţia SUA şi interferează cu drepturile părinţilor, transmite Reuters.

Legea, cunoscută sub denumirea Assembly Bill 1709, interzice platformelor să ofere minorilor funcţii considerate susceptibile să provoace dependenţă, precum recomandările personalizate de conţinut şi redarea automată a videoclipurilor.

Actul normativ impune, de asemenea, ştergerea conturilor copiilor care includ asemenea funcţionalităţi.

În procese separate, depuse miercuri la instanţe federale din San Jose, San Francisco şi Los Angeles, cele trei companii au argumentat că autorităţile californiene încearcă să controleze modul în care platformele selectează şi prezintă conţinutul utilizatorilor.

„Statul nu poate, în conformitate cu Primul Amendament, să anuleze deciziile editoriale ale Meta privind modul de selectare şi afişare a miliarde de postări publicate de terţi”, susţine compania care deţine Facebook şi Instagram.

Google, proprietarul YouTube, şi TikTok au prezentat argumente similare, invocând inclusiv prevederile legislaţiei federale care protejează în mare măsură platformele online de răspunderea pentru conţinutul publicat de utilizatori.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a promulgat legea pe 10 septembrie, afirmând că protejarea copiilor trebuie să reprezinte o prioritate în reglementarea tehnologiei.

Biroul procurorului general Rob Bonta, responsabil cu aplicarea legislaţiei, nu a oferit imediat un punct de vedere.

Măsura a atras critici inclusiv din partea organizaţiilor pentru drepturi digitale. Electronic Frontier Foundation a avertizat că restricţiile ar putea avea consecinţe grave asupra vieţii private şi libertăţii de exprimare.

Disputa juridică intervine pe fondul intensificării presiunilor asupra marilor platforme sociale.

În august, Meta a acceptat acorduri de până la 18 miliarde de dolari cu aproape toate statele americane, în urma acuzaţiilor privind încălcarea legislaţiei referitoare la protecţia consumatorilor şi a vieţii private a minorilor.

Google, Meta, TikTok şi compania Snap se confruntă în continuare cu mii de procese intentate de persoane fizice, şcoli şi autorităţi locale, care susţin că platformele au favorizat dependenţa în rândul copiilor şi au contribuit la probleme de sănătate mintală, inclusiv anxietate, depresie şi comportamente suicidare, scrie știrileprotv.ro