Mii de oameni au protestat miercuri în mai multe orașe din Grecia, nemulțumiți de salariile pe care le consideră insuficiente și de creșterea continuă a costului vieții. Sindicatele din sectorul public și privat au organizat o grevă națională, prin care au cerut majorări salariale, restabilirea primelor de sărbători și investiții mai mari în sănătate și educație. Acțiunea a provocat perturbări importante în transporturi: mai multe curse de feribot au fost anulate, iar metroul din Atena și-a suspendat temporar activitatea, transmite Reuters.

Greva a fost convocată de ADEDY, cel mai mare sindicat din sectorul public din Grecia. Printre principalele revendicări se numără restabilirea primelor anuale de Crăciun și Paște, eliminate în timpul crizei datoriilor, dar și alocarea unor fonduri suplimentare pentru spitale și instituțiile de învățământ.

Potrivit poliției elene, aproximativ 15.000 de persoane au participat la un marș pașnic organizat în capitala Atena. Printre manifestanți s-au numărat profesori, medici de spital și studenți. Oamenii au purtat pancarte cu mesaje precum „Ne-am săturat! Cerem majorări!”. Alte câteva mii de persoane au ieșit în stradă în diferite orașe din țară.

Aceasta este a treia grevă de amploare organizată în Grecia în ultimele săptămâni, pe fondul nemulțumirilor legate de condițiile de trai, costurile ridicate ale locuințelor și problemele din sistemul educațional.

Salariile cresc, dar cheltuielile gospodăriilor rămân ridicate

Deși Grecia a înregistrat o redresare economică după criza financiară din ultimul deceniu, multe familii continuă să resimtă presiunea scumpirilor. Chiriile, alimentele și energia au devenit tot mai costisitoare, iar majorările salariale din ultimii ani nu au reușit să compenseze, în opinia protestatarilor, creșterea cheltuielilor zilnice.

„Astăzi, angajații din sectorul public și cel privat sunt în grevă pentru că nu mai pot tolera această situație: salariile lor au scăzut drastic, funcționarii publici nu au mai primit prime de sărbători de 16 ani, iar costul vieții a explodat”, a declarat Dimitris Aktipis, reprezentant al sindicatului profesorilor de liceu din Grecia.

Guvernul promite ajutoare și majorări salariale

În contextul nemulțumirilor sociale, guvernul de centru-dreapta condus de Kyriakos Mitsotakis a anunțat un set de măsuri economice și fiscale. Pentru acest an, executivul a prevăzut facilități fiscale și subvenții în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de euro, destinate în special persoanelor cu venituri mici și pensionarilor.

Autoritățile au promis și un bonus de Crăciun de 500 de euro pentru aproximativ 700.000 de funcționari publici, începând din decembrie 2027. Totodată, guvernul și-a propus ca salariul mediu lunar să ajungă la 1.800 de euro până în 2030, față de aproximativ 1.400 de euro în prezent.

Un plan fiscal pentru perioada 2027–2030, discutat miercuri în ședința de guvern, prevede măsuri în valoare totală de 11,45 miliarde de euro, inclusiv subvenții, majorări salariale și reduceri de taxe.

Grecia încearcă, în același timp, să reducă datoria publică, iar estimările guvernului indică o scădere a acesteia până la 110% din PIB în 2030, de la 145,9% anul trecut, transmite Digi24.