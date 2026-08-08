O companie petrolieră americană cu legături cu președintele SUA, Donald Trump, intenționează să foreze puțuri în zone izolate din Groenlanda, deși nu a obținut autorizația autorităților locale, relatează The Guardian.

În timp ce preşedintele SUA îşi reînnoieşte ameninţările de a revendica vastul teritoriu arctic, în ultimele zile au fost aduse la ţărm, pe coasta de est a Groenlandei, materiale necesare pentru pregătirea forajului, potrivit News.ro.

Acest lucru a determinat guvernul Groenlandei să emită un „avertisment ferm” potrivit căruia nu s-a acordat nicio aprobare pentru debarcarea echipamentului.

„Toate aspectele logistice viitoare trebuie comunicate şi aprobate de autoritatea pentru resurse minerale – înainte de a fi puse în aplicare”, a declarat guvernul într-un comunicat.

Două zile mai târziu, Trump a publicat pe Truth Social cea mai recentă postare ameninţătoare la adresa Groenlandei, în care apare dominând un sat groenlandez.

Conducerea Greenland Energy, o companie din Texas înfiinţată anul trecut, a afirmat că sub regiunea Jameson Land s-ar putea afla ţiţei în valoare 1 trilion de dolari. Aceştia au anunţat planuri de a cheltui 60 de milioane de dolari pentru forarea cu două sonde, în scopul verificării acestei ipoteze.

Deşi Groenlanda a încetat să mai elibereze noi licenţe petroliere în 2021 din motive de mediu, o companie britanică numită 80 Mile obţinuse drepturi de explorare în Jameson Land. Documentele corporative ale Greenland Energy indică faptul că aceasta va prelua o participaţie majoritară în proiect în schimbul finanţării explorării, deşi are încă nevoie de permisiunea guvernului pentru a continua.

Cine reprezintă Greenland Energy

Greenland Energy l-a angajat pe Phil McGraw, mai cunoscut sub numele de Dr. Phil, un fost prezentator de talk-show de dreapta care a făcut parte din comisia pentru libertatea religioasă a lui Trump, pentru a realiza o serie de documentare care să „surprindă misiunea acestor exploratori moderni”.

De asemenea, a numit în funcţia de director un veteran al marinei americane care lucrează la „Golden Dome”, planul de apărare antirachetă pentru care Trump afirmă că este „vital” controlul asupra Groenlandei.

Larry Swets, preşedintele Greenland Energy şi unul dintre principalii acţionari, pare să aibă acces la cercul lui Trump. El a declarat că proiectul petrolier „nu are nicio legătură cu anexarea americană”.

După ce un reprezentant al companiei a afirmat în mod eronat, în cadrul unei întâlniri cu comunitatea din Jameson Land din luna iunie, că deţine permisiunea de a debarca echipamente de foraj, Swets a spus: „Entuziasmul nostru pentru proiect ne-a determinat să comunicăm într-un mod care a creat confuzie.”

Însă luna următoare, locuitorii din această regiune slab populată au observat un remorcher care trăgea o barjă spre ţărm şi descărca o duzină de containere. „Scopul era de a aduce echipamentul pe ţărm la Nunap Qeqqa (Jameson Land) în legătură cu forajele de explorare petrolieră planificate”, se arată într-o declaraţie a guvernului groenlandez.

Publicaţia daneză de investigaţii Danwatch l-a citat pe şeful companiei de transport maritim, care a confirmat că livrarea era destinată Greenland Energy.

O decizie delicată pentru liderii Groenlandei

Greenland Energy a refuzat să răspundă la întrebările adresate de The Guardian. Într-o scrisoare trimisă joi acţionarilor, compania a precizat: „Întâlnirile recente la nivel înalt dintre conducerea proiectului şi autorităţile de reglementare şi supraveghere din Groenlanda au fost constructive, iar noi continuăm să fim încurajaţi de progresele înregistrate în ceea ce priveşte obţinerea aprobărilor rămase necesare pentru foraj”. Compania a precizat că, în urma acestor discuţii, se va fora iniţial un singur puţ.

Fiind un teritoriu semiautonom al Danemarcei, deciziile privind resursele naturale ale Groenlandei revin liderilor locali aleşi, care se confruntă acum cu o decizie delicată. Aceştia ar putea acorda permisiunea pentru forajul petrolier, chiar dacă sondele planificate par să se afle într-o zonă de conservare protejată de Convenţia Ramsar privind zonele umede. Sau ar putea refuza şi, după cum se tem unii, i-ar oferi lui Trump un pretext pentru a-şi promova agenda imperialistă.

Declaraţia guvernului groenlandez precizează că „nu ar fi proporţional” să se solicite îndepărtarea echipamentului. O cerere de autorizare se află încă în curs de procesare, a adăugat acesta.

Un reprezentant al Greenland Energy a declarat că o navă care transportă cele 300 de containere cu echipamente de foraj urmează să plece din Canada pe 12 septembrie. Forarea sondelor ar urma să înceapă în octombrie.

Jeff Landry, guvernatorul ultraconservator al statului Louisiana, care îndeplineşte funcţia de trimis al lui Trump în Groenlanda, a afirmat că Groenlanda ar putea începe extracţia de petrol anul viitor, scrie știrileprotv.ro