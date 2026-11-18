Gripa GTA oprește planeta pe 19 noiembrie. De la miezul nopții, amatorii vor putea accesa poate cel mai așteptat joc video din istorie, GTA 6. Numeroase companii din toată lumea au oferit zile libere angajaților, unii și-au luat concedii, iar școlile motivează copiii să nu chiulească de la ore – fenomenul lansării jocului fiind comparat cu o gripă. 13 ani au așteptat fanii apariția noii GTA, unde pe lângă clasicele misiuni, utilizatorii au libertate de acțiune într-o lume virtuală.

GTA, pe lung Grand Theft Auto, VI este jucat deja în țările unde a venit miezul nopții, iar agitația din jurul său a depășit de mult granițele indusstriei de gaming. Fenomenul a primit chiar și o poreclă: „GTA Flu”, adică gripa GTA, care a apărut în 2013, când s-a lansat precedenta ediție a seriei.

Potrivit unui sondaj realizat în Statele Unite, 39 la sută dintre angajații pasionați de jocuri video intenționează să-și ia concediu în ziua lansării, iar alți 36 la sută spun că ar putea să-și anunțe șefii că sunt bolnavi. Datele unei platforme arată că solicitările de zile libere pentru 19 noiembrie sunt cu aproape 13 la sută mai numeroase decât în zilele comparabile din anii precedenți. Unele companii au decis însă să nu lupte cu fenomenul, ci să se alăture lui.

Studioul japonez Pocketpair, le-a oferit angajaților cinci zile libere, între 19 și 23 noiembrie, pentru o „călătorie de serviciu urgentă la Vice City”. Și Logitech le-a acordat celor aproximativ 7.000 de angajați o zi liberă plătită, în cadrul inițiativei „Logi Game Day”. O companie americană de piese auto a anunțat chiar că își suspendă activitatea pentru o zi, după ce a primit numeroase cereri de concediu din partea angajaților. Iar o școală din Belfast a pus la bătaie premii pentru elevii, care nu vor chiuli joi și vineri.

Stephen NOLAN, PREZENTATOR BBC: „ Doi dintre ei vor câștiga un voucher în valoare de 70 de lire pentru Playstation. ”

De fapt, GTA este un joc în care trebuie să îndeplinești misiuni. Acțiunea se desfășoară într-un univers inspirat de realitatea americană, cu umor, satiră socială, urmăriri spectaculoase și povești despre lumea criminală. Jocul a fost lansat în 1997, iar GTA VI este al șaptelea din serie. Însă, nu misiunile aduc farmecul, ci faptul că este o lume virtuală deschisă, în care jucătorii pot conduce mașini, pot explora orașe, pot interacționa cu personaje și pot decide cum își construiesc propriile aventuri. Există și regimul multiplayer online, unde caracterele interacționează. GTA VI îi are în prim-plan pe Lucia și Jason, doi parteneri implicați într-o conspirație criminală. Acțiunea se desfășoară în statul fictiv Leonida, inspirat de Florida, iar printre locurile centrale se numără Vice City, orașul celebru dintr-o ediție mai veche a seriei. Povestea celor doi amintește de celebrul cuplu de infractori Bonnie și Clyde.

„ - Sunt aici pentru Lucia Camino. Ar trebui să iasă.

- Cum te cheamă?

- Jason Duval.

- Salut.

- Salut.”

Așteptarea a fost uriașă și pentru că au trecut 13 ani de la lansarea GTA V. Jocul precedent a vândut peste 230 de milioane de exemplare, iar întreaga franciză a depășit 470 de milioane. GTA VI va fi disponibil inițial pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S, prețul fiind între 70 și 100 de euro, în funcție de versiune.

Interesul este atât de mare, încât și orașul Miami profită de asemănarea cu Vice City. Echipa de baschet Miami Heat a pregătit un meci special, cu echipamente și decoruri inspirate din joc, cu o zi înainte de lansare. GTA VI este așteptat să devină unul dintre cele mai mari lansări comerciale din istoria divertismentului, pentru dezvoltarea jocului cheltuindu-se circa un miliard de euro. Unele estimări vorbesc despre zeci de milioane de exemplare vândute în primele luni și încasări de miliarde de dolari.