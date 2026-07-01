În vreme ce moțiunea are puține șanse de a trece, demersul reflectă nemulțumirea unor francezi cu privire la măsurile insuficiente luate de guvern pentru a ajuta Franța să facă față temperaturilor peste 40 de grade Celsius care au afectat multe regiuni ale țării în această lună, scriu Le Monde și Politico.

Partidul Verde din Franța a anunțat marți că va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului, din cauza modului în care a gestionat pregătirile pentru valul de căldură de săptămâna trecută.

Este puțin probabil ca această încercare de a răsturna guvernul minoritar al prim-ministrului Sébastien Lecornu să aibă succes fără sprijinul altor partide de opoziție, precum Adunarea Națională sau Partidul Socialist, scrie Politico.

Socialiștii nu au susținut niciuna dintre cele șase moțiuni de cenzură formulate împotriva lui Lecornu de când acesta a devenit prim-ministru anul trecut.

Însă prim-ministrul și echipa sa au fost ținta unor critici intense privind gradul de pregătire pentru canicula extremă.

Autoritățile au anunțat cel puțin 1.000 de decese în exces, iar mărturii din spitale și școli au arătat că multe instituții nu sunt pregătite pentru astfel de temperaturi.

Francezii nu cred că țara e pregătită pentru caniculă

Franța continentală a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie zilnică din istorie timp de trei zile consecutive.

Temperaturile au depășit de mai multe ori 40 de grade Celsius în marile orașe, iar țara nu este deosebit de bine echipată în ceea ce privește aerul condiționat sau alte sisteme de răcire.

Un sondaj realizat de institutul de sondaje Elabe luni și marți, două dintre cele mai toride zile ale valului de căldură, a arătat că două treimi dintre respondenți consideră că guvernul Lecornu a gestionat greșit criza actuală.

În același timp, 53% au declarat că, în opinia lor, Franța „nu este deloc pregătită să facă față unui astfel de val de căldură”.

„Aceste decese sunt pe conștiința dumneavoastră”

În cadrul sesiunii de întrebări din parlament de marți, Cyrielle Chatelain, lidera Verzilor din camera inferioară a parlamentului, a afirmat că guvernul lui Lecornu poartă o parte din responsabilitatea pentru aceste decese și l-a acuzat că promovează politici care adâncesc inegalitatea.

„Lipsa de măsuri de adaptare din partea guvernului ucide la fel de mult ca și căldura”, a spus Chatelain. „Aceste decese sunt pe conștiința dumneavoastră”, a continuat ea în timpul unei discuții aprinse.

„Situația cu care ne confruntăm astăzi în școlile și spitalele noastre arată că avem un guvern incapabil să gestioneze situația”, a adăugat Chatelain.

Lecornu a ripostat furios, afirmând că Verzii „se împușcă singuri în picior încercând să creeze o controversă pur politică”.

Mai târziu, marți, biroul lui Lecornu a acuzat-o pe Chatelain că se folosește de morți pentru a câștiga capital politic.

Numărul deceselor în exces va crește cel mai probabil

Duminică, agenția națională de sănătate din Franța a publicat date preliminare care estimează aproximativ 1.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură, comparativ cu luna precedentă.

Ministra sănătății, Stéphanie Rist, a declarat că va fi nevoie de mai mult timp pentru a stabili un bilanț precis al deceselor, întrucât procesarea certificatelor de deces poate dura câteva zile, iar unii pacienți ar fi putut deceda în zilele de după valul de căldură.

Valurile de căldură provoacă, de obicei, între 1.000 și 7.000 de decese pe an, iar Nicolas Revel, directorul general al sistemului de spitale publice din Paris, a declarat că se așteaptă ca numărul victimelor valului de căldură din iunie să fie mai mic decât cel din 2003, când au murit 15.000 de persoane, dar „probabil” mai mare decât cel înregistrat anul trecut, care a făcut 5.700 de victime, scrie Le Monde.

Marți dimineață, Caroline Semaille, directoarea generală a autorității franceze de sănătate publică, a declarat că au existat cu cel puțin 300 de decese mai multe decât se preconiza în timpul valului de căldură neobișnuit de timpuriu din luna mai.

Ea a explicat totodată că decesele s-au datorat tuturor cauzelor combinate și nu au fost neapărat legate de temperaturile ridicate.

Un al treilea val de caniculă este posibil

Temperaturile vor scădea miercuri și joi în Franța, urmând să crească din nou vineri în jumătatea sudică a țării.

Durata, intensitatea și aria de acoperire a acestui nou episod de căldură rămân incerte deocamdată. Ar fi, scrie Le Monde, al treilea val de căldură din acest an, primul fiind înregistrat neobișnuit de devreme, în luna mai.

„Este probabil ca în acest weekend să înregistrăm un val de căldură în sud”, a declarat Patrick Galois, meteorolog la Météo-France, serviciul național de meteorologie, citat de Le Monde.

Duminică, se preconizează că în jumătatea sudică a țării se vor atinge sau depăși temperaturi de 35 °C, cu maxime de 36 °C până la 37 °C în jurul orașelor Bordeaux, Toulouse și Agen.

Alerta portocalie de caniculă, care ar trebui să fie ridicată joi pentru toate departamentele franceze, ar putea fi reactivată.

Aceste temperaturi ridicate se vor intensifica pe parcursul săptămânii următoare, transmite hotnews.ro.