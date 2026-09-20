Guvernul italian pregătește noi reguli pentru școli, care ar urma să limiteze prin lege numărul elevilor străini dintr-o clasă și să interzică purtarea articolelor vestimentare care acoperă complet fața, precum burqa și niqab. Premierul Giorgia Meloni a anunțat măsurile duminică, la reuniunea organizației de tineret a partidului său, Frații Italiei.

Meloni a declarat că proiectul va fi prezentat în curând în Consiliul de Miniștri. Numărul maxim de elevi străini care vor putea fi înscriși într-o singură clasă nu a fost deocamdată stabilit public.

Premierul italian a susținut că integrarea devine mai dificilă atunci când într-o clasă există un număr mare de copii care nu cunosc limba italiană. În opinia sa, dacă aceștia ajung să reprezinte o proporție foarte mare din clasă, procesul de integrare este afectat.

Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, declara anterior că limita de 30% pentru elevii străini există deja într-o circulară, dar nu este aplicată în mod uniform, și susținea introducerea unei reguli prin lege.

Potrivit datelor citate de Reuters, elevii care nu au cetățenie italiană reprezintă aproximativ 11,6% din totalul elevilor înscriși în școlile din Italia.

Burqa și niqab, interzise în școli

Pachetul de măsuri ar urma să prevadă și interzicerea în școli a burqa și niqab, articole vestimentare care acoperă fața.

Meloni a susținut că elevii trebuie să meargă la școală cu fața descoperită și a legat această măsură de procesul de integrare.

Totodată, proiectul ar urma să prevadă ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți serioase de integrare în sistemul educațional să învețe limba italiană, transmite Digi24.ro.

Măsurile trebuie adoptate de guvern

Anunțurile făcute de Meloni reprezintă, în această etapă, propuneri care urmează să fie prezentate Guvernului. Nu a fost anunțat încă momentul exact în care Consiliul de Miniștri va examina proiectul și nici forma finală a noilor reguli.

Măsurile se înscriu în dezbaterile din Italia privind integrarea copiilor proveniți din familii de migranți, politica de imigrație și regulile privind exprimarea religioasă în spațiul public.